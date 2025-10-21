Verken finansminister Jens Stoltenberg (Ap) eller statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) (i bakgrunnen) møter i Stortinget onsdag for å svare på spørsmål om statsbudsjettet. Foto: Cornelius Poppe / NTB

– Det er forunderlig at verken statsministeren eller finansministeren møter opp på onsdag, slik som det vanligvis er, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum til NTB.

Han skulle gjerne stilt statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) eller finansminister Jens Stoltenberg (Ap) til veggs når det er muntlig spørretime i Stortinget på onsdag.

– Dette er veldig rart, mener Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum. Foto: Cornelius Poppe / NTB

Men det får han ikke mulighet til.

I stedet sender regjeringen justisminister Astri Aas-Hansen (Ap) og arbeidsminister av Kjersti Stenseng til den ukentlige spørretimen i stortinget.

– Ikke ansvar for det

Dermed får Vedum ikke konfrontert regjeringen med de to budsjettkuttene som har gjort ham rasende etter at regjeringen kom med sitt budsjettforslag sist uke:

* Fjerningen av ordningen med gratis ferge

* Og kuttet i ordningen med sletting av studiegjeld i distriktene

– Når de sender to statsråder som ikke har ansvar for de to sakene som har vært mest oppe, så slipper de å svare på det. Det er noe nytt. Erna Solberg stilte opp da hun var statsminister og statsminister Støre eller jeg stilte opp i forrige periode, da jeg var finansminister, sier Vedum.

– Noe helt nytt

NTB har gått tilbake og sett på hvem som stilte i den første spørretimen etter statsbudsjettforslaget de siste ti årene.

I Stortingsperioden 2017–2021 stilte daværende statsminister Erna Solberg hvert år. Hun stilte også i 2016, men i årene før det var det andre statsråder fra Solberg-regjeringen som møtte.

I stortingsperioden 2021–2025 stilte statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) to ganger og finansminister Trygve Slagsvold Vedum to ganger.

– Dette er noe helt nytt. Det som er vanlig – er at enten statsministeren eller finansministeren møter. For da kan Stortinget stille spørsmål om alt som har med statsbudsjettet å gjøre, sier Vedum.

Under press

Regjeringen har vært under mye press den siste tiden etter at de fjernet gratis ferje og kuttet ned på ordningen med sletting av studiegjeld i distriktene i forslaget til statsbudsjett.

Arbeiderpartiet sa selv i valgkampen at gratis ferje skulle fortsette, og skremte med at høyresiden ville fjerne både dette og ordningen med sletting av studiegjeld.

– Det at verken Støre eller Stoltenberg møter opp på onsdag, er veldig rart, sier Vedum.

NTB har spurt Statsministerens kontor om årsaken til at verken Støre eller Stoltenberg møter i spørretimen onsdag.

– Representanter for regjeringen er alltid til stede i Stortingets spørretime, og det går på omgang mellom statsrådene. Onsdag er det justis- og beredskapsminister Astri Aas-Hansen og arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng som stiller. Statsministeren og finansministeren vil stille i spørretimen senere i høst, svarer statssekretær Kristoffer Thoner.