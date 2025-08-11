Høyre-leder Erna Solberg, mener Arbeiderpartiet tyr til begrepet "unorsk" når de går tom for argumenter under partilederdebatten under Arendalsuka. Foto: Ole Berg-Rusten

Mandag kveld møttes partilederne til den årlige partilederdebatten i Arendal.

Spenningen er høy fire uker før valget. Målingene viser dødt løp mellom blokkene og hvem som tar over makten i Norge - og statsministerposten er helt åpent.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og Høyre-leder Erna Solberg peker på seg selv som statsminister, FrP-leder Sylvi Listhaug sier fremdeles at det største partiet bør få vervet.

Privatøkonomi, oljepengebruk og skatt ble tydelige stolper under partilederdebatten.

Når formueskatten, som i dag bringer inn 30 milliarder kroner til staten, skulle diskuteres gikk det hett for seg mellom blå og rød-grønn blokk.

– Jeg er villig til å se på alt, men det er viktig å si at 30 milliarder ikke er småpenger - det er hele politibudsjettet vårt, sier statsminister Støre og legger til:

– Det er formueskatten som forener de borgerlige partiene. Deres politikk vil øke forskjellene og politikken virker ikke. Høyre viser til at de vil øke selskapskatten for å finansiere formueskattekutt. Det er urettferdig, unorsk og dårlig politikk.

Solberg ble tydelig oppgitt over ordvalget fra statsministeren:

– Når Ap ikke har flere argumenter så sier de at politikken er unorsk. Man er unorsk dersom man mener noe annet enn Arbeiderpartiet - det er helt utrolig!



Høyre-lederen fortsetter:

Det å tenke at man ikke kan bake en kake større er merkelig. Nå flyter kapitalen ut av landet, det blir mindre aktivitet over tid og mindre nyskaping og kaken blir mindre. Når det handler om eierbeskatningen: Privatpersoner betaler, men de henter pengene ut av selskapet. De kunne investert i maskiner, ansatte, bygg og mer, men hver gang de henter ut penger svekkes hele vårt land. Vi må gjøre noe med det hvis ikke vil våre barn lide og Norge på lang sikt vil bli fattigere.