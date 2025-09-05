Nok en gang ble «svenske tilstander» et tema da Støre og Listhaug møttes til duell fredag formiddag.

– Norske tilstander håndterer vi i Norge. Det er en realitet at det er kriminelle nettverk til stede i Norge. Vi skal håndtere det i Norge. Det er veldig forskjellig fra Sverige. De som er inne i gjengmiljøene i Norge, anslår politiet å være rundt 1000 personer. I Sverige er det 30.000. Så la oss håndtere norske problemer på norsk, sa Støre.

Kripos har i samarbeid med alle politidistrikt kartlagt over 70 kriminelle nettverk og 1200 individer som knyttes til organisert kriminalitet. I sommer sa visepolitidirektør Stefan Hector i Sverige at de har kartlagt opp til 62.000 personer som er koblet til organisert kriminalitet i Sverige.

Listhaug mener at den store feilen som ble gjort i Norge, var å gå over til ungdomsstraff. Dette ble innført 1. juli 2014 som et alternativ til ubetinget fengsel.

– Man gikk over fra å faktisk gi straff til å gi et klapp på skuldre. Og det er jo typisk Arbeiderpartiet, det at man unnskylder kriminaliteten, sa Listhaug.

Hun ble konfrontert av programleder Jonas Vikingstad om at Riksrevisjonen har pekt på at utviklingen i ungdomskriminaliteten, altså økningen med unge siktede, begynte i 2015 – da Frp satt ved makten.

– Jeg tror vi må stikke fingrene i jorda. Det er sant at utfordringene nå er en del av et større bilde. Det er en utvikling som vi har sett, som vi er nødt til å ta på alvor. Når Arbeiderpartiets svar nå er å fotfølge disse kriminelle, hva slags signal er det det sender? Jo, hvis du gir blaffen og begår kriminalitet, så får du en støttekontakt som skal gå og følge deg døgnet rundt, sa Listhaug.

Støre svarte at de skal fotfølge 200 ungdomskriminelle som begår kriminalitet fra morgen til kveld.

– Vi kan ikke hoppe så lett over denne forebyggingen. Dette er helt tåpelig snakk om «å slå de kriminelle på skulderen». Tvert imot, dette handler om hva som er kjennetegnet med disse 200? De kommer fra familier med dårlig økonomi, vold i nære relasjoner, rus, lett tilgjengelig for de kriminelle som lokker dem med lokkemidler, sa Støre.