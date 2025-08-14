Støre og kronprins Haakon markerte 100-årsjubileet for Svalbard

Statsminister Jonas Gahr Støre og justisminister Astri Aas-Hansen la ned krans ved bautaen som er reist i Einar Sverdrups minne i Longyearbyen. Lise Åserud / NTB

– Dette er en dag for høytid, og en dag for å feire her i Longyearbyen. I en tid med økt oppmerksomhet rundt nordområdene er dette en fin anledning til å markere at Svalbard har vært en del av kongeriket Norge i 100 år og er vår nordligste landsdel, sier Støre i en pressemelding.

Norge har hatt forutsigbar myndighetsutøvelse på Svalbard gjennom 100 år, sier han.

– Det har bidratt til lav spenning i det høye nord, sier Støre, som understreker at det er viktig med en forutsigbar utvikling i nord.

– Norge har full suverenitet over Svalbard, og vi har enerett til å utøve myndighet på øygruppen. Det skjer i tråd med folkerettslige prinsipper, sier Støre.

Heiste flagget

Svalbardloven trådte i kraft 14. august 1925. Hundreårsjubileet markeres med folkefest i Longyearbyen.

Kronprins Haakon deltok også i feiringen og holdt tale da flagget ble heist i Longyearbyen nesten på minuttet da det norske flagget for første gang ble heist på Svalbard i 1925.

– I dag hedrer vi minnet om denne historiske dagen og alle som bidro til at den ble virkelighet, sa han.

Også justisminister Astri Aas-Hansen (Ap) deltok.

Folkefest

Tidligere torsdag la Støre og Aas-Hansen ned krans ved bautaen som er reist til minne om Einar Sverdrup, som var direktør for Store Norske Spitsbergen Kulkompani. Han ble drept da ekspedisjonsskipet Isbjørn ble senket av tyske fly 13. mai 1942.

Det ble også holdt jubileumsgudstjeneste.

Senere var det folkefest på torget og en jubileumsforestilling i kulturhuset.

Støre og Aas-Hansen er i Longyearbyen for å markere at det er 100 år siden Svalbard ble en del av Norge. Lise Åserud / NTB

Senere torsdag er det jubileumsprogram og ulike aktiviteter. Lise Åserud / NTB

Statsminister Jonas Gahr Støre, justisminister Astri Aas-Hansen og kronprins Haakon etter jubileumsgudstjenesten i Longyearbyen. Lise Åserud / NTB

Kronprins Haakon er også med på feiringen. Lise Åserud / NTB

Leder i Gruveklubben til Store Norske på Svalbard Rune Mielde hadde med seg en plakat med et spørsmål til Støre. Lise Åserud / NTB

Støre møter og hilser på klubbleder Rune Mielde. Lise Åserud / NTB