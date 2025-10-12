Støre og Eide på vei til Trumps Gaza-toppmøte i Egypt

Støre ble invitert til toppmøtet søndag, opplyser regjeringen i en pressemelding.

– Norge støtter opp om dette viktige skrittet mot fred i Gaza. Nå er det avgjørende at gislene og fangene slippes fri, at den humanitære bistanden får slippe inn og at våpenhvilen står seg. Norge vil også støtte opp om at palestinske myndigheter sikres i det fremtidige styresettet i Gaza, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) i pressemeldingen.

Utenriksminister Espen Barth Eide er også med Støre til Egypt.

Ingen fra Israel eller palestinske Hamas kommer til å være representert på møtet, bekrefter begge sider til nyhetsbyrået AFP søndag kveld.

Egypt og USA er vertskap

En talsperson for den egyptiske presidenten Abdel Fattah al-Sisi bekreftet lørdag at toppmøtet finner sted og at Sisi skal være vertskap med USAs president Donald Trump.

Blant andre ledere som har bekreftet at de kommer, er Frankrikes president Emmanuel Macron, Storbritannias statsminister Keir Starmer, EU-president Antonio Costa, Jordans kong Abdullah, Tysklands statsminister Friedrich Merz og FNs generalsekretær António Guterres.

– USA har lyktes å skape en velkommen bevegelse mot fred i Gaza. Det er det viktig å støtte opp om. Samtidig er veien mot en varig fred fremdeles lang. Norge er rede til å bidra der vi kan i det videre arbeidet, sier Støre videre.

Abbas kommer

Palestinas 89 år president Mahmoud Abbas skal også delta på møtet, erfarer nettstedet Axios og avisa Haaretz.

Abbas har vært president i den palestinske selvstyremyndigheten (PA) siden han vant valget i de palestinske områdene for 20 år siden. Abbas har i alle år siden nektet å holde valg. Han har sagt at den palestinske regjeringen er forberedt på å ta fullt ansvar i Gaza etter at de israelske angrepene stanser.

Iran har også blitt invitert av egyptiske myndigheter, ifølge statlige medier, men det er foreløpig ikke bekreftet om de deltar – og i så fall hvem som representerer landet.

Fredsseremoni

Trump reiser til Israel mandag, hvor han blant annet skal møte familiene til de israelske gislene som har blitt holdt fanget av Hamas. Han skal deretter tale i Knesset, før han setter kursen mot Egypt.

I den egyptiske feriebyen Sharm el-Sheikh skal Trump samle statsledere i en fredsseremoni for å markere avtalen han har meglet fram mellom Israel og Hamas.

Fredsseremonien skal etter planen starte klokken 16.30 norsk tid. Trump ventes å returnere til Washington senere mandag, og det samme gjelder Støre.