Støre: – Norge fordømmer eskaleringen av krigssituasjonen rundt Iran

– Norge fordømmer eskaleringen av krigssituasjonen rundt Iran. Det er en betydelig opptrapping og en fare for ytterligere eskalering av konflikten mellom Israel og Iran. Og det som skjedde i natt, kan vi slå fast at er mer omfattende og mer alvorlig enn vi noen gang har sett i konflikten mellom Iran og Israel, sa Støre (Ap) på en pressekonferanse fredag.

Han understreker at angrepet undergraver de pågående atomforhandlingene mellom USA og Iran, som skal forhindre at Iran blir en atommakt. Det var planlagt nye samtaler mellom landene til helgen, men det er nå usikkert om det skjer.

– Norge slutter seg til land som sterkt oppfordrer til tilbakeholdenhet for å unngå en storkrig i regionen og bidrar til at dette konfliktnivået dempes, sa Støre.

– Viktig hvordan USA stiller seg

Israel angrep natt til fredag Irans atomanlegg og drepte flere av landets øverste militære ledere. Iran svarte med å sende 100 droner mot Israel.

Minst 50 mennesker, deriblant kvinner og barn, ble såret i de israelske angrepene, ifølge iranske medier.

Om USA blir dratt inn i konflikten, kan situasjonen eskalere ytterligere.

– Det er klart det er viktig hvordan USA kommer til å stille seg i denne konflikten videre, men vi vet at det er en reell fare for eskalering, sa Støre.

USA sier de ikke var involvert i nattens angrep, men president Donald Trump sier de ble informert i forkant.

Norske myndigheter har fredag hatt noe kontakt med både Iran og Israel gjennom Utenriksdepartementet, men den har vært begrenset, opplyser Støre.

– Det har ikke vært noen utstrakt direkte kontakt utover at jeg nå kommuniserer Norges syn på det som skjer, sier han på spørsmål fra NTB.

– Har ingen rett

Israels statsminister Benjamin Netanyahu sier at landet har iverksatt en militær operasjon for å fjerne den iranske trusselen mot Israels eksistens, og at angrepene kommer til å fortsette så mange dager som trengs.

Støre sier Israel ikke har noen legitim rett til å angripe Iran.

– Folkeretten understreker legitim bruk av militærmakt på to måter. Det er om det er i selvforsvar, at du har blitt angrepet, eller om det er vedtak fra FNs sikkerhetsråd. Og ingen av de er oppfylt her.

– Så har jeg forståelse for at det for Israel vurderes som en eksistensiell trussel om Iran skulle få et atomvåpen. Men der vi er i dag, kan ikke vi si at det er legitimert.

Beroliger nordmenn

Eskaleringen gjør at det er en fare for at det blir enda vanskeligere å få politiske og diplomatiske fremskritt i atomsamtalene mellom USA og Iran.

– Det som nå skjer, er at det militære språket taler. Det gjør det diplomatiske sporet ytterst, ytterst utsatt, sier han.

For nordmenn som våknet opp fredag og var bekymret for verdenssituasjonen og sikkerheten, sier Støre at han har forståelse for det.

– Jeg forstår det veldig godt, og jeg mener vi skal være urolige i en verden hvor flere kriger starter enn vi klarer å stoppe, sier han og viser blant annet til krigen i Ukraina.

– For norsk sikkerhet så kan jeg berolige. Vi har god kontroll og oversikt over den. Vi har trygghet i Norge, trygghet ved grensene våre, og følger nøye med på det med våre allierte.