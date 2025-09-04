Støre lovte skolemat, men leverte ikke – vil ikke love det igjen

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) på Romsøes bakeri i Stavanger. Her har mange elever på Stavanger Katedralskole kjøpt seg halvt horn i fritimen. Javad Parsa / NTB

– Dette er ett av målene vi hadde, som vi ikke har klart å gjennomføre på tiden vi ønsket, sier Støre til NTB.

Han har nettopp vært på Romsøes konditori i Stavanger og fått seg den lokale spesialiteten halvt horn med ost og skinke (piffi og varmt).

Støre fikk smake Stavanger-spesialiteten halvt horn med ost og skinke da han besøkte Stavanger onsdag. Mange skoleelever sverger til retten i lunsjen – i mangel på gratis skolemat. Javad Parsa / NTB

To av hans egne statsråder frekventerte nettopp dette bakeriet da de gikk på videregående – i mangel på gratis skolemat.

– Jeg er veldig tilhenger av skolemat av mange årsaker. Først og fremst tror jeg at elvene lærer bedre av å spise mat. Alle får det de trenger. Men vi har på vår vakt måttet prioritere. Fordi det har vært trangere, sier statsministeren.

Står fortsatt i programmet

På Hurdal for fire år siden lovte den da påtroppende regjeringen med Støre i spissen å gradvis innføre et daglig måltid i skolen.

Siden har fint lite skjedd på området.

– Nå er det mange skoler som på eget initiativ legger til rette for enkle måltid, som er veldig bra, understreker Støre.

Nå går Arbeiderpartiet igjen til valg på gratis skolemat, og partiet har vedtatt det i sitt partiprogram.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og Jens Stoltenberg (Ap) med svele i hånden på ferja mellom Mortavika og Arsvågen. Javad Parsa / NTB

– Vi mener det er viktig å ha med den ambisjonen. Og så har vi jo fått i fanget konsekvensene av det som begynte å skje i 2015, at resultatene i skolen falt. Det aller viktigste er at elevene skal lese bedre, lære bedre og trives bedre i skolen.

– Kan du love at det blir gratis skolemat de neste fire årene?

– Vi skal love at vi skal gjøre alt vi kan for å gjennomføre vårt program. Og så er det det vanlige svaret: budsjett for budsjett, prioritering for prioritering.

– Veldig positive erfaringer

Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (Ap) er en av de to nevnte Ap-statsrådene som ofte kjøpte seg et halvt horn til lunsj da hun gikk på Stavanger katedralskole. (Den andre er klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen).

Nordtun har selv erfaring med å innføre skolemat – fra tiden da hun var ordfører i oljebyen.

– Vi gjorde på den måten at det skulle være frivillig. De skolene som hadde lyst til å innføre skolemat, fikk lov. Og vi i kommunen betalte for det, sier hun.

Til slutt var 23 skoler med i ordningen, og over 7000 elever fikk gratis skolemat.

– Det var veldig positive erfaringer med det. Den store tilbakemeldingen handlet om at det skapte et fellesskap i klasserommet som gjorde at også mange av de lærerne som var motstandere av skolemat, plutselig ble tilhengere, sier hun.

– Noe vi ønsker å gjennomføre

– Hvor høyt står gratis skolemat på ønskelisten din hvis dere får fire nye år?

– Det aller viktigste vi gjør nå, er å heve læringsresultatene i skolen. Det handler om å løfte lesing, løfte regning og få mer praksis inn i skolen. Men skolemat er del av programmet, og det er noe vi ønsker å gjennomføre, sier Nordtun.

Kunnskapsministeren understreker at de gjort flere andre viktige prioriteringer i skolen, selv om de ikke har funnet rom til gratis skolemat.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) på ferjetur over Boknafjorden. Javad Parsa / NTB

– Vi har øremerket penger til mer praktisk utstyr, innført kompensasjon for praktiske undervisningslokaler. Vi har satset på fysiske lærebøker, vi har tredoblet satsingen på skolebibliotek. Ikke minst har vi opprettet skolemiljøteam for å få flere fagfolk til å bistå kommuner som trenger det for å bedre skolemiljøet, sier hun.