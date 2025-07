Støre lover gratis legetimer 

Det sier Støre i sin tale til AUF på Utøyafestivalen torsdag.

– Jeg har med meg en god nyhet til dere i dag som betyr at ungdom får bedre råd, som er viktig for helsa. I dag betaler vi en egenandel hver gang vi besøker fastlegen – eller legevakta. Det kan være egenandelen som avgjør om vi går til legen eller ikke, sier statsministeren.

I dag slipper barn under 16 år å betale egenandelen. Nå lover Støre å heve taket slik at heller ikke 16- og 17-åringer trenger å betale ved legevaktbesøk eller fastlegetimer i 2026.

– Dersom Arbeiderpartiet vinner valget, vil vi fjerne egenandelen for 16- og 17-åringer. Og vi vil gjøre det allerede neste år. Det kan tidligere AUF-leder Jens Stoltenberg bekrefte, forteller Støre.

Annonse

Statsministeren sier også at folk vil få «en mer moderne, digital og tilgjengelig fastlegeordning» dersom Ap vinner høstens valg.

– Du skal enkelt kunne bestille time med en app. Flere skal få hjelp digitalt med video, tekst eller telefon – fremfor å møte opp til hver gang. Og når du ikke får time, eller timen ikke passer, setter vi nå i gang piloter så du kan få digital konsultasjon hos en annen lege.

Egenandelen i dag er normalt sett på noen hundre kroner per legebesøk, avhengig av hva slags helsehjelp man får. Ellers er ordinær helsehjelp i Norge som regel dekket av staten.

Ifølge Statistisk sentralbyrå er det rundt 136.000 personer som er 16 eller 17 år gamle i Norge, skriver NTB.

Annonse

Støre er på Utøya i forbindelse med AUFs sommerleir som arrangeres denne uka. Torsdag besøker både Støre og LO-leder Kine Asper Vistnes ungdommene, og under Støres besøk får AUF-erne mulighet til å utfordre statsministeren og Ap.

Utøya 20250731. Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) taler under sitt besøk på AUFs sommerleir på Utøya. FOTO: Lise Åserud / NTB

Støre lister opp en rekke punkter som han mener har styrket velferdsstaten for ungdom i Aps regjeringsperiode.

– Vi har mye å være stolte over. Utstyrsstipendet og borteboerstipendet i videregående har gått opp, tannlegeregningen for unge under 28 år har gått ned.

– Studiestøtten for studenter har gått opp, prisen på togbilletter for studenter har gått ned. Frikortgrensen har gått opp, inntektsskatten for unge med vanlige inntekter har gått ned, sier han.