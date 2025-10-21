Støre lover å rydde opp i budsjettbråket

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) sier partiet står samlet om å rydde opp i valgløftene om ferjeordning og studielån. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Jeg ber om å bli trodd om at jeg ikke ønsket å villede eller lyve, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) til NRK.

Under Politisk kvarter tirsdag morgen ble han stilt til veggs om et intervju med lokalavisa Øyposten før valget, hvor Støre bekreftet at ordningen for gratis ferje ville fortsette med Ap-regjeringen.

– Det skulle jeg ikke sagt, sier Støre.

Samtidig sier han at partiet står samlet om å rydde opp i saken raskt, men understreker at det er i Stortinget man må finne løsningene.

– Jeg mener at det må ligge i Stortinget, for det er der budsjettet ligger. Det er der vi må finne løsningene, men vi er innstilt på å finne løsninger for det, sier Støre.

SV-leder Kirsti Bergstø mener imidlertid at dersom regjeringen skal rydde opp i kuttene, som hun mener tilhører Senterpartiets saker, så må kuttene i SV sine saker også ordnes.

Støre mener derimot at Arbeiderpartiets budsjettoppvask ikke har noe å gjøre med Senterpartiet.

– For meg handler dette om eget parti, håndteringen av det og tilbakemeldingene fra det, sier Støre.