Støre lover 150.000 flere i jobb de neste fire årene

Det gjorde partileder og statsminister Jonas Gahr Støre klart i sin tale til Aps landsstyre tirsdag.

– Vi skal få 150.000 flere i jobb, lovet han.

Dette er det viktigste av alt, mener Støre.

– Det handler om noe helt grunnleggende: Velferdsstaten er ikke bare et system vi høster fra, men et fellesskap vi bygger – hver dag.

Annonse

– Sammen med partene, skal vi sørge for at det lønner seg å jobbe, sier Støre, som lover større lønnsøkning enn prisøkning, å øke fagforeningsbidraget og at skatten på arbeid skal gå ned, ikke opp.

Støre mener i tillegg at dette handler om trygghet for bedriftene.

– Vi vet at knapphet på arbeidskraft er den største bremseklossen for mange bedrifter, sier han.

– I valgkampen har deler av høyresiden påstått at det nær sagt er umulig å satse på en fremtid her i Norge. Men det mener jeg er svartmaling, sier han og viser til at under Aps styre er det blitt skapt 162.000 nye jobber de siste fire årene.

Annonse

Støre løfter også fram en av Arbeiderpartiets ambisjoner, nemlig å få 30.000 under 30 år i arbeid innen 2030.