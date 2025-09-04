Støre: – Jeg er redd Israel begår en av vår tids største krigsforbrytelser

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) var klar i talen om Israels krigføring i Gaza på et allmøte i Universitetsaulaen ved Universitetet i Bergen under sin valgturné i forbindelse med stortingsvalget. Javad Parsa / NTB

– Jeg er redd for at Israel nå begår en av vår tids største krigsforbrytelser, også forbrytelser mot menneskeheten, når de sulter hele befolkningen. Det er utrolig alvorlig, og jeg har ikke sett mange tegn på at Israel er forhandlingsvillig om det.

Dette uttalte statsministeren torsdag på et allmøte i aulaen på Universitetet i Bergen, som svar på et spørsmål fra salen.

Han understreket at det som skjedde 7. oktober for to år siden, var et enormt sjokk og traume i Israel, og at de hadde rett til å forsvare seg mot det. Samtidig sier han at det som har skjedd siden, er «uproporsjonal maktbruk».

– Grovt brudd på både folkerett og menneskerettigheter

Annonse

Han understreker at Norge har kontakt med Israel, og at de jobber hele tiden for å forsøke påvirke dem.

Videre forsvarer statsministeren avgjørelsen om å anerkjenne Palestina og tar til orde for at tostatsløsningen er den eneste veien til en mulig fred.

– Alternativet er jo én stat med systematiske forskjeller. Og den fordrivelsespolitikken som den israelske regjeringen driver nå, med å fordrive folk fra Vestbredden, det er igjen et grovt brudd på både folkerett og menneskerettigheter.

Forskergruppe fastslår folkemord

Annonse

Siden krigens utbrudd 7. oktober 2023, har over 60.000 palestinere bli drept og mer enn 100.000 såret i israelske angrep på Gazastripen, ifølge tall fra det palestinske helsedepartementet. Tallene på drepte inkluderer ikke tusenvis av savnede som fryktes å ligge begravd i ruinene av bombede bygninger. Tallene er ikke bekreftet av uavhengige kilder, men anses som troverdige av FN og hjelpeorganisasjoner.

Minst 370 palestinere har dødd av sult siden krigen startet, deriblant 131 barn, ifølge Gazas helsedepartement, melder Al Jazeera. FN og hjelpeorganisasjoner har lenge advart om at Gaza står på randen av hungersnød, og situasjonen er blitt kraftig forverret de siste månedene.

Forskergruppen International Association of Genocide Scholars (IAGS), som regnes som den fremste organisasjonen i verden når det gjelder kunnskap og forskning på folkemord, har fastslått at Israel begår omfattende forbrytelser mot menneskeheten, krigsforbrytelser og folkemord i Gaza.

(©NTB)