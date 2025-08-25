Støre i Ukraina: – Langt fram til en løsning

Statsminister Jonas Gahr Støre ankom Ukraina mandag, med nattog fra Polen. Det er fjerde gang Støre besøker Ukraina siden Russlands invasjonskrig startet. Foto: Heiko Junge / NTB

– Det er langt fram til en fredsløsning i Ukraina, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) til Dagsavisen.

Støre ankom den ukrainske hovedstaden Kyiv tidlig mandag morgen, med nattog fra Polen. På togstasjonen ble «Hurra for deg» spilt av på høyttalerne til ære for Støre som fyller 65 år i dag. Støre snakket med Dagsavisen i helgen, før han dro til Kyiv.



På spørsmål om hva han tenker om situasjonen mellom Ukraina og Russland i løpet av de neste fire årene, i forbindelse med det kommende stortingsvalget, svarer statsministeren følgende:

– Russland og Vladimir Putin viser ingen tegn til å ville opptre for en fred. Russland fortsetter jo angrepene ved fronten, mot sivile byer, boliger og sykehus i Ukraina. Jeg tror at før det kommer betydelig mer press på Russland, så er det veldig langt fram (til en løsning), sier Støre til Dagsavisen.

Annonse

Ukrainas venner

Mandagens besøk i Kyiv kom i stand etter en invitasjon Støre fikk på telefon fra Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj tirsdag i forrige uke, skriver NTB. Og Støre har tatt seg tid til å ta en kort pause fra norsk valgkamp.

Han skal også møte Ukrainas statsminister Julija Svyrydenko.

Støre understreker betydningen av at Ukrainas europeiske venner, og USA, er synlig til stede for å vise støtte til Ukraina. Synlig i dobbelt forstand, både at hjelpen til Ukraina når fram, og at man politisk er til stede for å kunne samtale med det ukrainske lederskapet.

Annonse

– Viktig å markere støtte

– Det pågår en fullskala krig i Europa. Det siste halve året har Russland ytterligere trappet opp drone- og missilangrepene mot Ukraina. I en avgjørende tid for Ukraina er det viktig å markere støtte til Ukrainas forsvarskamp. Norge støtter opp om Trumps initiativ for en fredsprosess og arbeid med sikkerhetsgarantier. Det er avgjørende at presset mot Russland opprettholdes og økes, sier Støre til NTB.

– Jeg fant det derfor riktig å takke ja til denne invitasjonen.

Det er fjerde gang Støre besøker Ukraina siden invasjonskrigen startet.

Annonse

Bred støtte

Norge gir bred støtte til Ukraina på forsvarssiden, blant annet forsvarsmateriell.

– Vi har fra starten av forsøkt å prioritere de ønskene Ukraina har, og vi setter veldig strenge krav til at det vi leverer, er noe de faktisk trenger og kan bruke, sier Støre.

– Nå har vi levert det meste av det vi kan fra norske lagre, så nå handler det også om å være strategiske på hvordan vi bidrar til innkjøp til den ukrainske hæren.

Annonse

Søndag ble det kjent at Norge gir 7 milliarder kroner til ukrainsk luftvern. Norge skal sammen med Tyskland betale for to Patriot-systemer inkludert missiler.

Støre påpeker også at Norge sammen med Finland og de baltiske landene er i gang med å bygge opp en ukrainsk brigade som Norge finansierer.

– Denne krigen, med store tap og angrepene mot sivile, er først og fremst en stor tragedie for Ukraina. Men dette prioriteres fra vår side også fordi det står mer på spill. For Europa, og dermed også for oss.