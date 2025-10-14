Støre: Hadde dratt da Trump snakket om Norge etter Gaza-toppmøtet

Støre var visstnok ikke i salen da Trump speidet etter ham på en pressekonferanse i går. Her er de sammen mandagen under toppmøtet i Sharm El Sheikh. Suzanne Plunkett / AP / NTB

– Hva skjedde, Norge? Hva skjedde? sa Trump fra scenen der han holdt pressekonferanse etter Gaza-toppmøtet i Sharm el-Sheikh i Egypt mandag.

– Hvor er Norge? Jeg tror ikke han vil reise seg. Å, ja, der er han, sa Trump videre fra scenen mens han så ut i rommet.

Men det var i så fall ikke statsminister Jonas Gahr Støre den amerikanske presidenten fikk øye på.

– Jeg manglet akkurat på slutten der. For det skulle jeg være her i dag klokka ti, så måtte jeg komme meg til flyplassen. Det har jeg nå forklart dem. Men det er jo et ganske enkelt valg når du er statsminister i Norge, da må du være her på trontalen dag to, sier Støre til NTB.

Annonse

Statsministeren sier at han ikke snakket med USAs president om Nobels fredspris, som det i forrige uke ble klart at Trump ikke får i år. Selv har han uttrykt et sterkt ønske om å få fredsprisen.

– Tror du Trump kan få fredsprisen?

– Det som er bra med fredsprisen, er at det er verdens mest prestisjefulle pris. Mange ønsker å få den og strekker seg til den. Vi forklarer jo at det ikke er norske regjeringer som avgjør det. Det er det en komité som gjør. At mange vil jobbe for å bli kvalifisert for fredsprisen, det er jo bra. Men nå er 25-prisen annonsert, så de som har ambisjoner, må tenke på 26, sier Støre.