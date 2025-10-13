Den­ne gha­ne­sis­ke stål­pro­du­sen­ten bru­ker skrap­me­tall for å pro­du­se­re nye stål­pro­duk­ter. Foto: B5 Plus Lim­it­ed

Nor­ge skal in­ves­te­re ca. 150 millioner kro­ner i gha­ne­sisk stål. Stål­pro­du­sen­ten B5 Plus Lim­it­ed ba­se­rer seg ho­ved­sa­ke­lig på re­sir­ku­lert stål.

– Det bi­drar til grønn in­du­stri­ell vekst i Gha­na, sier Naana Winful Fynn, Norfunds re­gi­on­di­rek­tør for Vest-Af­ri­ka.

Bare 1,5 pro­sent av ver­dens stål­pro­duk­sjon fin­ner sted i Af­ri­ka iføl­ge World Steel Assosiation.