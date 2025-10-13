Store globale bistandskutt: – Desto viktigere å bruke pengene effektivt
Det kuttes i bistand globalt. Norsk bistand gjør sin første investering i bærekraftig stålproduksjon i Afrika.
Denne ghanesiske stålprodusenten bruker skrapmetall for å produsere nye stålprodukter.
Foto: B5 Plus Limited
Verden
Norge skal investere ca. 150 millioner kroner i ghanesisk stål. Stålprodusenten B5 Plus Limited baserer seg hovedsakelig på resirkulert stål.
– Det bidrar til grønn industriell vekst i Ghana, sier Naana Winful Fynn, Norfunds regiondirektør for Vest-Afrika.
Bare 1,5 prosent av verdens stålproduksjon finner sted i Afrika ifølge World Steel Assosiation.