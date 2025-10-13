Sto­re globale bi­standskutt: – Des­to vik­ti­ge­re å bru­ke pen­ge­ne ef­fek­tivt 

Det kut­tes i bi­stand glo­balt. Norsk bi­stand gjør sin før­s­te in­ves­te­ring i bæ­re­kraf­tig stål­pro­duk­sjon i Af­ri­ka. 

Den­ne gha­ne­sis­ke stål­pro­du­sen­ten bru­ker skrap­me­tall for å pro­du­se­re nye stål­pro­duk­ter.

Ver­den

Journalist i Dagsavisen
Publisert Sist oppdatert
Lesetid: 2 min

Nor­ge skal in­ves­te­re ca. 150 millioner kro­ner i gha­ne­sisk stål. Stål­pro­du­sen­ten B5 Plus Lim­it­ed ba­se­rer seg ho­ved­sa­ke­lig på re­sir­ku­lert stål.   

– Det bi­drar til grønn in­du­stri­ell vekst i Gha­na, sier Naana Winful Fynn, Norfunds re­gi­on­di­rek­tør for Vest-Af­ri­ka. 

Bare 1,5 pro­sent av ver­dens stål­pro­duk­sjon fin­ner sted i Af­ri­ka iføl­ge World Steel Assosiation.

Hei
Du må ha et aktivt abonnement for å lese videre

5 uker - 5 kroner

KJØP

verden bærekraft bistand norfund ghana nyheter stålproduksjon
Powered by Labrador CMS