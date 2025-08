Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her!

Jonas Gahr Støre mener mye står på spill ved dette valget.

Han mener arbeidsfolk har mest å tape på et regjeringsskifte, med erfaringene fra skiftet fra rødgrønt til blått i 2013 friskt i minne.

Fagbevegelsen reagerte kraftig da statsråd Robert Eriksson (Frp) i 2015 presset gjennom endringer i arbeidsmiljøloven, som ga arbeidsgivere rett til å ansette midlertidig i opptil 12 måneder på generelt grunnlag.

Det førte til den største politiske generalstreiken i moderne norsk arbeidsliv. Det ble arrangert store demonstrasjoner over hele landet – blant annet foran Stortinget. 30 000 møtte opp i Oslo og Trondheim.

I 2022 reverserte Støres regjering loven. Nå frykter han på ny åpning for flere midlertidige ansettelser.

Ingen prosentmål

Trond Giske, Arbeiderpartiets førstekandidat i Sør-Trøndelag, mener nøkkelen til valgseier ligger hos de fagorganiserte, og at en rødgrønn seier krever minst 40 prosent oppslutning blant dem.

Støre selv vil ikke tallfeste.

– Vi har ligget over det før, men jeg vil ikke sette noe mål med prosent, sier han.

– Igjen blir det viktig å si at mye står på spill for LOs medlemmer, for folk som går på jobb, og som er avhengige av et ryddig og ordentlig arbeidsliv, understreker han.

En felles oppgave

Støre er tydelig på at han selv, Arbeiderpartiet, LO og de tillitsvalgte må minne folk på hva som står på spill.

Han viser til klare signaler fra Høyre og Frp, som har uttalt at de vil gjeninnføre generell adgang til midlertidige ansettelser dersom de overtar makten. Det reagerer Støre sterkt på.

Begrunnelsen for lovendringen i 2015 var at den skulle gi flere en sjanse til å prøve seg i arbeidslivet – men Støre kaller det en bløff.

– I 2015 utløste det den største demonstrasjonen fagbevegelsen har arrangert i fredstid. Det fører til et utrygt arbeidsliv. Vi ser allerede tendenser til at unge må jobbe under dårlige vilkår for å få fotfeste. Trygge og rettferdige betingelser for den første jobben er viktig.

Han advarer også mot søndagsåpne butikker, som vil ramme ansatte i handelsnæringen. Både butikker og ansatte er imot.

– Det er et viktig prinsipielt verdistandpunkt, sier han.

Videre peker han på fagforeningsfradraget, som Frp vil avvikle. Høyre vil tilbake til 2021-nivå – noe som reelt sett tilsvarer nivået fra 2013.

Støres plan for arbeidslivet

– Hva er din plan for norsk arbeidsliv de neste fire årene?

– Vi mangler folk i hele landet. Vi vil samarbeide med partene i arbeidslivet for å møte utfordringene. Ventetidsløftet er et resultat av den norske modellen i praksis – partene tar ansvar, har støtte fra myndighetene og løser oppgavene.

Han lover styrket fagforeningsfradrag – som en samfunnsinvestering i brede organisasjoner i arbeidslivet – og videreutvikling av kompetansereformen. Hovedprioriteringen er å få ungdom som står utenfor skole og arbeid inn i arbeidslivet.

– Hverken Ap eller LO gjør nok

Nestleder i Høyre, Henrik Asheim, mener statsministeren gjerne må skremme om Høyres politikk.

– Men det skremmende er Arbeiderpartiets manglende vilje til å gjøre noe med den store utfordringen; at stadig flere havner utenfor arbeidsfellesskapet.

Asheim peker på at sykefraværet er på sitt høyeste på 16 år og at 320.000 mottar sykepenger eller arbeidsavklaringspenger.

– Aldri før har flere unge blitt uføretrygdet. Dette valget handler også om de hundretusener som står på utsiden av arbeidsfellesskapet, som hverken Arbeiderpartiet eller LO gjør nok for, sier Asheim.

– Mer til familier med Høyres politikk

– Jeg står godt i at Høyre ønsker en arbeidslivspolitikk som åpner dører for folk, istedenfor å slenge dem igjen.

Asheim mener innstrammingen i innleieregelverket og adgangen til midlertidige ansettelser er to eksempler der regjeringen har stengt dørene for folk.

– Hele og faste stillinger er, og skal være, hovedregelen i norsk arbeidsliv. Det er vi alle enige om. Men vi må ikke lage reguleringer som er så strenge at folk som kunne fått seg en jobb, ikke får det, fordi terskelen blir for høy, sier Asheim.

Ifølge Asheim er en av de viktigste sakene for Høyre i denne valgkampen å få flere i jobb.

– Vi skal senke skattene betydelig for de som er, og kommer seg i jobb. For en familie på to vil det bety 24 000 kroner mer å rutte med. Har du barn kommer økt barnetrygd på toppen. Uansett hvordan du snur og vender på det vil arbeidsfolk sitte igjen med mer penger på slutten av måneden med Høyre, enn med Arbeiderpartiet, hevder han.

Lettere å ansette

Nestleder i Frp, Hans Andreas Limi, poengterer at faste ansettelser skal være hovedregelen i Norge.

– Tidsavgrensede midlertidige ansettelser er imidlertid nødvendig for rekruttering, og det er spesielt viktig for bransjer med stor variasjon i arbeidsmengde. Det kan også gi flere en vei inn på arbeidsmarkedet, og på den måten gi mennesker en helt nødvendig arbeidserfaring, sier han til FriFagbevegelse.

– Det kan være lettere for en arbeidsgiver å gi en midlertidig ansettelse, eksempelvis til personer med hull i CV-en, slik at de får testet ut vedkommende – og deretter gi en fast ansettelse om arbeidsforholdet fungerer. Det er bedre med en fot innenfor enn begge utenfor. Samtidig har regjeringens innstramminger på innleie ført til at langt færre kommer i jobb via bemanningsbyråer. Vi ønsker oss en mer fleksibel politikk på dette området, legger han til.

Statsminister Jonas Gahr Støre møtte Solan og Ludvig på Hunderfossen forrige uke FOTO: Helge Rønning Birkelund / LO Media

– Om en butikk ønsker å holde søndagsåpent skal det være tillat. Det skal ikke være noe forbud mot søndagsåpne butikker, ei heller noen pålegg om at det skal være åpent, poengterer han.

– Det er mange grunner til at arbeidstakere ikke ønsker å organisere seg, blant annet på grunn av hvordan fagbevegelsen stiller seg til politiske spørsmål. Fremskrittspartiet mener det skal være likestilt å være fagorganisert eller ikke. Derfor ønsker vi å fjerne skattefradraget for fagforeningskontingent. Det er uheldig at vi skal favorisere organiserte gjennom et fagforeningsfradrag. Der vil vi ha en likebehandling, sier han.