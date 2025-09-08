Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her!

– Vi klarte det!



– I en krisetid kan den sosialdemokratiske familien styre trygt, det har velgerne sagt ifra om nå.

Jonas Gahr Støre (Ap) fortsetter som statsminister de fire neste årene.

Det har flertallet av nordmennene som har gått til stemmeurnene bestemt.

81-88 mandater er i rød-grønn favør.

Støre ble mottatt av en jublende folkemengde i Folkets Hus på Youngstorget.

Han fikk knapt snakke uten at gledesrop om «fire nye år» nærmest fikk veggene til å riste.

Arbeiderpartiet holdt fast på flertallet helt fra forhåndsstallene ble offentliggjort klokken 21.

I sin tale til Aps valgvake la Støre likevel vekt på å ville være en samlende leder:

– Dette er en regjering for hele landet og jeg er også statsminister for dem som ikke har stemt på meg!

Støre sender også tanker til sine meningsmotstandere og takker for en ryddig valgkveld:

– I Norge har vi politiske motstandere, ikke fiender.

MDG over, Venstre under

Spenningen i lokalet var sitrende i timene som ledet opp til at de første tallene ble presentert.



Og det med god grunn.

Arbeiderpartiet er nemlig helt avhengig av at støttepartiene på rød-grønn side kommer godt over sperregrensa for å sikre fire nye år med Støre ved roret.

Når nesten alle stemmene er opptalt kommer MDG kommer over, mens Venstre faller under sperregrensa.

Én av dem som nå kan smile bredt er nestleder i Arbeiderpartiet, Tonje Brenna.

Da hun snakket med Dagsavisen litt etter klokken 21.30 mandag kveld, var hun fortsatt avventende og spent:

– Det er jo veldig gledelig at det ser ut som Ap styrker seg, både mot 2017 og 2021! Men så er det fortsatt veldig mange tusen stemmer som skal telles opp, så hvor dette ender det tør jeg foreløpig ikke å spå, sa hun.

Sperregrense-dramatikken som har preget valgkampen var grunnen til at hun holdt an jubelen. Men hun ga også et nikk til MDG også:

– Jeg sender en vennlig tanke til alle de som stått på i en valgkamp for et parti som nå ligger å vaker litt over og litt under sperregrensen. De tror like mye på det de driver med som det vi gjør, vi som er folkevalgte fra Ap, sier Brenna.

Litt jubel turte nestleder i Ap, Tonje Brenna, likevel å slippe løs. Her litt avskjermet fra den sitrende stemningen på Arbeiderpartiets valgvake på Folkets Hus. FOTO: Javad Parsa

Enormt frivillig-korps

Til Aps valgvake litt tidligere på kvelden var Støres ord klare:

– Jeg har en god følelse



Noen minutter tidligere ljomet Black Eyed Peas monsterhit fra 2009, «I gotta feeling» gjennom Oslo kongressenter.

Han skrøt av de frivillige som til sammen har reist til 743 ulike steder rundt i Norge og sørget for 16 millioner visninger på sosiale medier, ifølge partisekretær Kari-Anne Opsal.

Arbeiderpartiet har virkelig slått på stortromma denne valgkampen som har vært preget av ørsmå marginer.

Det gjennomsyret også Folkets Hus der stemningen var nærmest sitrende i minuttene før de første tallene kom.

Dødt løp i valgkampen

Arbeiderpartiet har det siste året reist seg fra noen av de dårligste målingene noensinne, til å nok en gang bli Norges største parti.

Likevel har det vært dødt løp mellom blokkene så å si hele valgkampen.

Det har nemlig vært sperregrensen som har vært valgets store snakkis. Særlig har valgkamp-thrilleren handlet om tre partier:

Miljøpartiet de grønne (MDG) har heiet på Jonas Gahr Støre som statsminister, og havnet selv over sperregrensen. Det gjorde også Krf på borgerlig side, mens Venstre bikket under.