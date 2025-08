Støre: Fortsatt i toll-forhandlinger med USA

På lik linje med EU-medlemmene og Liechtenstein og Island, ble Norge fredag tildelt en tollsats på 15 prosent for eksportvarer til USA. Under en utendørs debatt med Høyre-leder Erna Solberg i Trondheim sa Støre at Norge forhandler videre med USA med tanke på en lavere skattesats.

Han viste til hva amerikanerne selv hadde skrevet i grunnlaget for tollsatsene som ble kunngjort natt til fredag.

– Med en gruppe land forhandler USA fortsatt med sikte på en avtale om handel og sikkerhet, siterte Støre fra de amerikanske tolldokumentene.

Håper på lavere toll

– Norge er et av dem. Jeg kan ikke si når det lander. For meg var vi egentlig kommet veldig langt. Håper at det kan ta tollsatsen enda noe ned. Jeg tør ikke garantere det, for dette er såpass ukjent landskap, kommenterte statsministeren.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) møtte Høyres leder Erna Solberg til debatt under Olavfestdagene i Trondheim fredag. Jan Langhaug / NTB

Støre viste til at han under besøket i Det hvite hus tidligere i år hadde gjort president Donald Trump oppmerksom på Norges strategiske viktige plassering med tanke på overvåkingen av de russiske atomvåpnene på Kolahalvøya som er rettet mot mål i USA.

Norge fikk samme tollsats som EU. Storbritannia, som blant annet konkurrerer hardt med Norge om salg av laks til USA, fikk en lavere tollsats på 10 prosent.

– Ingen effekt

Høyre-leder Erna Solberg virket ikke umiddelbart imponert over regjeringens resultater i dialogen med USA.

– Det har iallfall ikke blitt noen effekt av det arbeidet regjeringen har sagt de har jobbet mye med, svarte Solberg.

Hun var imidlertid ikke villig til å slå fast at Støre-regjeringen hadde røket på et nederlag i forhandlingene med USA.

– Jeg gir dem «benefit of the doubt» i og med at man fortsatt forhandler. Og at det kan være at det kan komme noe ut av. Det håper jo jeg. For det viktigste for oss alle er jo faktisk at vi får lavest mulig tollsatser, sa Solberg.

