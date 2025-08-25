Støre: – Drapet på Tamima Nibras Juhar ryster oss dypt
– Dette har ingen plass hos oss i Norge, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) om drapet på Tamima Nibras Juhar på Kampen søndag.
Innenriks
– At politiet nå velger å ta ut siktelse etter terrorbestemmelsen, gjør dette enda mer alvorlig. Den drapssiktede var ifølge politiet motivert av høyreekstreme holdninger, og gjerningsmannen har forklart at han planla flere voldshandlinger, sier statsministeren.
– Vi har i Norge smertelig erfart hva høyreekstremt tankegods kan føre til når holdninger og ord blir til handling, fortsetter han.
Dette har ingen plass hos oss i Norge, sier Støre.
– Vold er fullstendig uakseptabelt, uansett hvilken motivasjon en har. Politisk vold skal aldri legitimeres, det må bekjempes. Nå ligger saken hos politiet, avslutter han.
Justisminister Astri Aas-Hansen (Ap) sier at Norge skal være et trygt land for alle, uansett bakgrunn.
– Familien sier hun var motivert for å hjelpe vanskeligstilte barn og unge. I går døde hun på jobb i det politiet sier var et politisk motivert drap, sier justisministeren.
– Saken har fått et ytterligere alvor over seg når politiet mener det er grunnlag for å sikte den pågrepne etter terrorbestemmelsen.