Støre: Det er opp til ICJ å avgjøre om Israel begår folkemord i Gaza

Det sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

– Regjeringen ligger fortsatt på den linjen at det er domstolen som har den saken til vurdering etter Sør-Afrikas saksanlegg, som skal ta den avgjørelsen, sier Støre.

– Den benevnelsen er veldig viktig i forhold til hva som er regelverk og konvensjoner, sier han.

– Men jeg har lyst til å understreke at svaret jeg gir nå ofte blir forvekslet med at man ikke understreker alvoret. For jeg viker ikke unna å si at det som pågår nå, er forbrytelser mot menneskeheten og krigsforbrytelser, sier Støre.

– Men hele folkemordspørsmålet er knyttet til definisjoner i en konvensjon, og da skal det vurderes på den måten. Det er den linjen vi og de fleste andre regjeringer tar, sier han.

– Tungt ansvar

– Stadig flere slår fast at det foregår et folkemord, konstaterer SV-leder Kirsti Bergstø med henvisning til FN-granskernes rapport.

Det holder ikke lenger med fordømmelser, mener hun.

– Det hviler et tungt ansvar på regjeringen, den må gjøre alt den kan for å stoppe folkemordet. Det første som må gjøres er å trekke de særnorske investeringene i selskaper som medvirker til forbrytelsene. Oljefondet må ut av Israels folkemord, sier Bergstø.

– Radbrekker argumentet

Rødts utenrikspolitiske talsperson Bjørnar Moxnes krever også at Norge gjør mer.

– Kommisjonen radbrekker argumentet om at vi må vente på endelig dom fra ICJ. De finner at Norge har hatt plikt til å gjøre «alt i vår makt» for å stoppe folkemordet i over halvannet år, sier han.

– Det kan ingen hevde at Norge har gjort, så lenge Norge handler med Israel, oljefondet investerer i Israel og Norge ikke tar grep for å stoppe tilførselen av våpen til Israel, sier Moxnes.

Norge må kreve sluttbrukererklæring på våpen vi selger til USA for å sikre at de ikke havner i Israel, og må også sørge for at norske selskap ikke forsikrer skipene som frakter våpen til Israel, mener han.

– Må handle

Norsk Folkehjelps generalsekretær Raymond Johansen krever også handling fra Norges side.

– Nå må verden handle, sier han.

– Situasjoner som denne krever at alle statlige aktører, inkludert Norge, tar tydelig til orde for kraftige sanksjoner. Verdenssamfunnet kan ikke lenger toe sine hender og la Israels grusomme krigshandlinger fortsette, sier han.