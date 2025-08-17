Store demonstrasjoner i Israel for Gaza-gisler

Demonstranter har møtt opp med israelske flagg og gule flagg som skal representere solidaritet med gislene. Foto: Ohad Zwigenberg / AP / NTB

Demonstranter blokkerte søndag veier over hele landet, inkludert en stor motorvei i Tel Aviv. De viftet med israelske flagg og gule flagg som skal representere solidaritet med gislene.

De oppfordret regjeringen til å umiddelbart avslutte krigen i Gaza, forhandle fram en avtale om løslatelse av gislene og reversere sin nylige beslutning om å utvide militæroperasjonen i Gaza by.

Ifølge Haaretz har demonstranter også samlet seg utenfor hjemmene til flere ministre i Benjamin Netanyahus regjering.

Demonstranter blokkerer en vei i Jerusalem. Foto: Mahmoud Ilean / AP / NTB

Netanyahu kritisk

Annonse

Ytre høyre-politikeren Bezalel Smotrich, som er finansminister, sier at demonstrasjonene kommer Hamas til gode.

– Israels folk våkner i dag til en giftig og skadelig kampanje som hjelper Hamas og prøver å få staten Israel til å overgi seg til sine fiender og sette sin sikkerhet og fremtid i fare, skriver Smotrich på X.

Også statsminister Benjamin Netanyahu er kritisk til protestene.

– De som i dag krever en slutt på krigen uten at Hamas er beseiret, styrker ikke bare Hamas' posisjon og forsinker løslatelsen av gislene, men sørger også for at grusomhetene fra 7. oktober vil gjenta seg, sa Netanyahu på et regjeringsmøte, ifølge en uttalelse fra hans kontor.

Annonse

«Stopp krigen» står det på plakaten som denne demonstranten holder i Jerusalem. Foto: Mahmoud Ilean / AP / NTB

Ba om streik

Et organisasjon som representerer familiemedlemmer til gislene, oppfordret nylig til en landsomfattende streik i dag, som er starten på arbeidsuken i Israel.

– Vi vil stanse hele landet, sa Einav Zanguaker, hvis sønn Matan er blant de 20 overlevende gislene som fortsatt holdes fanget av Hamas, under en demonstrasjon lørdag kveld.

Rundt 250 personer ble kidnappet og tatt som gisler da Hamas angrep Israel 7. oktober 2023. Det antas at omtrent 20 gisler fortsatt befinner seg i live på Gazastripen. Levningene av om lag 30 døde gisler skal også befinne seg i det krigsherjede palestinske området.

Annonse

(©NTB)