Støre bombarderes med krav – vil ikke love noe

– Vi skal fortsette å lete, vi skal fortsette å utvikle. Det må vi holde fast på, sa statsministeren om norsk olje- og gassnæring da han besøkte Aker Solutions på Stord denne uken.

Samtidig er sannsynligheten stor for at han må samarbeide med MDG, som krever en plan for sluttfasen til oljeindustrien for å støtte en ny regjering og SV som krever stans i all oljeleting.

Krav på krav på krav.

Innspurten av valgkampen har vært preget av nærmest daglige lanseringer av nye krav fra de rødgrønne partiene for å støtte en mulig fortsettelse av Støre-regjeringen. Dette er saker de selv har løftet fram i valgkampen som premisser for budsjettsamarbeid eller for forhandlinger.

Tror det kan gå opp

NTB har gått gjennom noen av kravene med statsministeren. Han vil ikke innfri noen av dem nå:

– Nei, jeg går ikke inn i detaljer på det. Nå er det valget 8. september som gjelder, og da får vi se hva velgerne har bestemt. Vi går til valg på å fortsette med en Arbeiderparti-regjering. Det er en regjering som skal finne løsninger i Stortinget, både med de partiene som ønsker en Arbeiderparti-regjering, og i noen tilfeller også bredere i Stortinget.

– Tror du dette kan gå opp på noe som helst vis, at dere kan bli enige når kravene spriker så mye?

– Ja, det tror jeg vi kan. Vi er forskjellige partier med ulike prioriteringer. Nå skal vi ta valget først, og så skal vi prioritere innenfor ansvarlige rammer. Når vi kommer til budsjettet og den politiske hverdagen, så tror jeg det er mulig å få forståelse for det.

Her er Støres svar på noen av kravene fra partiene:

SV:

– SV krever blant annet gratis SFO, gratis barnehage, billigere tannhelse til alle, og styrke bemanningen i de sektorene for å samarbeide med dere. Kan du innfri det?

– Jeg er for en god barnehage, god bemanning, og Ap har også ambisjoner for tannhelse. Men vi er et styringsparti som vektlegger trygg økonomisk styring og ansvarlig pengebruk. Slik at hva vi kan gjøre og i hvilken rekkefølge, det må skje innenfor denne rammen, sier Støre.

Rødt:

– Rødt krever blant annet stans i vindkraftutbygging. De krever en forpliktende samarbeidsavtale, de sier nei til skatterabatt på aksjer og krever økt selskapsskatt. De vil også ha arveskatt. Er det mulig å komme dem i møte på noe av det?

– Her tror jeg du finner noen av grunnene til at et regjeringssamarbeid med Rødt ikke er aktuelt for Arbeiderpartiet. Forskjellene er for store, og det er jeg ærlig på. Viktige mål for Arbeiderpartiet er trygg økonomisk styring, forutsigbarhet og et skattesystem som både kan bidra til spleiselaget og legge til rette for investeringer, sier Støre.

Han gjør det også klart at det ikke er aktuelt for Arbeiderpartiet å innføre arveavgift.

MDG:

– MDG krever blant at man skal innføre en billett på 499 kroner i måneden for kollektivtransport. De krever en plan for sluttfasen til oljeindustrien, bygge grønn industri og full stans i nedbygging av natur. Kan du gi de noe?

– Igjen, vi må ta valget 8. september først. Denne regjeringen har gjort mye på natur, og jeg er åpen for å gjøre mer i perioden som kommer. Vi er mot avviklingsplanen for olje- og gassnæringen, den skal utvikles – ikke avvikles. Det er en næring som fortsatt leter på norsk sokkel, men som også kutter utslipp og løfter fram nye næringer som havvind, hydrogen og ammoniakk, sier Støre.

Han gjør det i tillegg klart at forskjellene til MDG for store til at et regjeringssamarbeid er mulig.

Senterpartiet:

– Senterpartiet krever at man ikke innfører noen av de resterende energidirektivene fra EU. De krever at helseforetakene må bort og staten må ta kontroll over sykehusene. Og de krever lavere avgifter. Hva tenker du om det?

– Staten har styring med sykehusene, staten eier sykehusene, og staten organiserer en historisk satsing på nybygg i norsk sykehussektor. Vi samarbeider gjennom EØS-avtalen også på energiområdet. Men vi vurderer hvert direktiv som kommer mot det som er norske interesser.

– Jeg ser for meg at vi skal samarbeide nært med Europa også på energi, men det er direktiver som vi sier at ikke vil bli gjennomført i neste periode slik de ligger nå. Vi er for nasjonal kontroll, nasjonalt eierskap og sterk styring av energisektoren. Det har vi i dag, og det kommer vi også til å ha framover.

