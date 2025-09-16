Støre bekrefter at det blir endringer i regjeringen i statsråd klokken 10

De nye statsrådene blir presentert på slottsplassen rundt klokken 10.15, skriver Statsministerens kontor (SMK) i en pressemelding. Senere er det varslet en pressekonferanse med statsministeren klokken 10.45.

Støre var tirsdag morgen gjest i NRKs politisk kvarter. Der ble han spurt om han kunne bekrefte opplysninger om at det blir regjeringsendringer, og varslet indirekte at det blir ekstraordinært statsråd klokken 10.

– Jeg er en tradisjonell mann i den sammenheng at slike nyheter skal kongen få først. Det får han vite klokken 10, og så rett etter får du se, sa Støre da. Kort tid etter kom bekreftelsen fra SMK.

Flere medier har i løpet av den siste uken erfart at det vil skje endringer i regjeringen. Samtlige av disse har erfart at nåværende arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna (Ap) vil tre ut av regjeringen for å bli parlamentarisk leder for Arbeiderpartiet sin stortingsgruppe.

Flere medier har også erfart at det er Kjersti Stenseng (Ap) som skal ta over som arbeids- og inkluderingsminister og at Bjørnar Skjæran vil ta over etter henne som kommunalminister.