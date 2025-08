Støre åpner for å utvide pol- og ølsalget – og sier ja til pils i park

– Jeg synes det å kunne drikke pils i parken høres ut som en fin frihet. Så får vi prøve å hindre fyll i parken, sier Støre.

Nå svarer han på det NTB omtalte som «Høyres frihetsplan» tidligere i uken.

Sammen med Unge Høyre-leder Ola Svenneby presenterte Høyre-leder Erna Solberg flere tiltak som skulle gi nordmenn «litt mer frihet» i hverdagen, blant annet å utvide åpningstidene på Vinmonopolet og åpne opp for drikking offentlig.

– Det er jo ikke sånn at alt dette er kjempeviktig. Men det er ofte motargumentet vi hører også. Hvorfor har vi disse reglene da, hvis det ikke er viktig, spurte Solberg.

Støre sier at frihet for ham grunnleggende handler om at folk får rask tilgang til helsehjelp, økonomisk frihet og trygghet i hverdagen.

– Men dette er saker som Høyre løfter. Jeg kommenterer dem gjerne én etter én, sier han.

Her Støres svar på hvert av grepene som Høyre har sagt at de vil gjøre:

* Utvide åpningstidene på Vinmonopolet

– Det er jeg åpen for å se på. Vinmonopolet er en norsk og svensk tradisjon for å ha rammer rundt alkoholomsetning. Vi skal ha tilgang til å kjøpe gode varer, men det er også en beskyttelse for å ikke få alkoholproblemer. Vi verner om vinmonopolordningen, men jeg er ikke fremmed for at man kan være se pragmatisk på åpningstiden, sier Støre.

I dag kan polet ha åpent fra 10 til 18 på hverdager og fra 10 til 16 i helgene.

Ølsalget i butikk kan bli utvidet. Gorm Kallestad / NTB

* Utvide ølsalget i dagligvarebutikker

– Ja. Det er vi også villig til å se på, sier Støre.

I dag er den maksimale åpningstiden kommunene kan tillate i butikkene fra 8–20 på hverdager, og fra 8–18 på lørdager.

* Pils i park, altså å tillate å nyte alkohol offentlig

– Det er jeg for, svarer Støre.

På landsmøtet i vår gikk Arbeiderpartiet inn for såkalte «partysoner», altså at kommunene kan velge områder hvor det er lov å drikke alkohol.

I fjor tappet Støre øl på Øyafestivalen i Tøyenparken i Oslo. Så lenge festivalområdet er stengt av til et privat arrangement, er det lov å drikke øl. Men nå kan det bli lovlig med pilsdrikking i parken hele året. Amanda Pedersen Giske / NTB

* Lempe på taxfree-reglene

Høyre ønsker å gjeninnføre muligheten til å veksle tobakkskvoten i en ekstra flaske vin på taxfree, en mulighet dagens regjering fjernet.

– Det var en endring vi gjorde. Vi mente det var begrunnet, så jeg ser ikke behov for å endre det tilbake, sier Støre.

* Søndagsåpne butikker

Høyre vil fjerne det statlige forbudet mot søndagsåpne butikker og la kommunene bestemme dette selv. Dette svarer Støre:

–Nei. Vi har godt av å ha en felles hviledag, som i hovedsak er fridag. Så det er jeg imot. Jeg var imot det og er imot det, og mener at det er noe vi ikke skal gjøre.

* Tillate kinoforestillinger og sportsarrangementer før klokken 13 på søndager

– Det er vi i gang med å se på allerede, svarer statsministeren.

* Tillate profesjonelle MMA-kamper i Norge

– Nei. Det har jeg ikke tenkt å ta initiativ til, sier Støre.

* Gjennomgå og modernisere forbudet mot alkoholreklame

– Det kan vi godt se på. Jeg mener vi skal ha strenge regler for alkoholreklame for å begrense omsetningen. Men det er grunn til å se på muligheten for å informere om produkter. Blant annet fordi vi har utsalg fra andre steder også enn Vinmonopolet. Men fortsatt med de rammene om at det skal være god omsetningskontroll.

Mer frihet

Tidligere i uken gikk Støre ut i VG og åpnet for mer alkoholsalg på gårder. I dag er det nemlig sånn at du ikke kan kjøpe øl med høyere prosent enn 4,7 på gårdsutsalg.

– Det har vi bestemt at vi ønsker å gjøre noe med, sa han.

Overfor NTB sier Støre seg litt enig med Høyre i at det finnes en del unødvendige reguleringer og regler.

– Vi går gjennom reguleringer hele tiden vi, og ser om det er behov for å endre og justere dem. Hvorvidt det er definisjonen på at folk får betydelig mer frihet, det er jeg litt mer usikker på.

– Synes du det er viktige saker? – Ja, jeg sier ikke at det er uviktige saker. Men når vi bruker så store ord som frihet, så har jeg også større saker på listen.

