Støre åpen for å samarbeide med høyresiden

– Hvis det blir et flertall som ikke vil ha en Frp-ledet regjering med Sylvi Listhaug som statsminister, som skal styre utenrikspolitikken og økonomien i en situasjon der opplegget hennes vil øke rentene, så er Arbeiderpartiet klar til å ta ansvar på den siden av streken, sier statsminister Jonas Gahr Støre til Nationen.

Statsministerens kontor presiserer at Støre her mener rødgrønn side av streken.

Dersom høyresiden vinner valget, men likevel ikke klarer å få på plass en regjering – da er Arbeiderpartiet klare til å ta regjeringsansvar i mindretall.

Støre mener det mest realistiske scenarioet for Ap nå er at de styrer alene i fire nye år, dersom velgerne vil det.

I så tilfelle, åpner Støre for et bredere politisk samarbeid med høyresiden i Stortinget, utover de rødgrønne partiene. Unntak fra rødgrønt samarbeid kan blant annet gjelde i den økonomiske politikken:

– Men når det gjelder løsninger for Norges sikkerhet, Nato-medlemskapet, EØS-avtalen og trygg økonomisk styring, og særlig i utenriks- og sikkerhetspolitikken, så vil det være naturlig at vi går bredt ut i Stortinget, sier Støre.