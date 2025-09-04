Støre 100 timer før valget: – Det er Sylvi Listhaug som er alternativet

Torsdag klokken 17 er det 100 timer til valglokalene stenger og årets stortingsvalg er avgjort. I den forbindelse gjør Støre opp status sammen med finansminister Jens Stoltenberg (Ap) på fergen mellom Sandvikvåg og Halhjem i Hordaland:

– Vi ser jo det samme som alle andre ser: at Sylvi Listhaug ikke vil si hva hun vil bli, men sier at det største partiet på borgerlig side bør få statsministeren. Og på alle målinger nå – 100 timer før valget – er de det klart største partiet, så da får folk legge sammen hvordan det blir, sier Støre.

– Men når du legger det sammen, hvilket svar får du da?

– Fremskrittspartiet er det største partiet på borgerlig side, og da er det en Sylvi Listhaug-ledet regjering som er alternativet til oss, sier han.

Finansminister Jens Stoltenberg (Ap) og statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) om bord på Arbeiderpartiets valgkampbuss på Vestlandet torsdag. Foto: Javad Parsa / NTB

Stoltenberg: – Skiller seg fra alle andre

Finansminister Jens Stoltenberg har drevet valgkamp for Arbeiderpartiet siden 80-tallet. Han mener dette stortingsvalget skiller seg fra alle andre han har vært med på.

– Det skyldes at det aldri har vært et så tydelig skille mellom en Arbeiderparti-regjering og Fremskrittspartiet som alternativ, sier han.

– Fremskrittspartiet er så klart størst på borgerlig side. Det er ingen tvil om at en borgerlig regjering vil være en Fremskrittspartiet-dominert og -ledet regjering, sier Stoltenberg.

Også i stortingsvalgene i 2005 og 2009 var Fremskrittspartiet størst på borgerlig side.

– Men da var de ikke i nærheten av regjeringsmakt og kontroll over regjeringen sånn som de er denne gangen, sier han.

– Naturlig å peke på Frp

For nøyaktig én uke siden gikk Høyre-leder Erna Solberg ut i Aftenposten med et regnestykke som hun mener viser at Listhaug ikke kan bli statsminister, og at hun er den borgerlige statsministerkandidaten.

– Du klarer ikke nå å regne hjem et borgerlig flertall uten at Høyre blir såpass mye større. Og Høyre, Venstre og KrF, som alle peker på meg, vil da være mye større enn Frp. Dermed er en Høyre-ledet regjering det eneste alternativet til dagens regjering, sa Solberg.

Når Støre nå legger sammen to og to, får han altså et helt annet svar.

Han avviser likevel at Arbeiderpartiet tenker taktikk når de stadig peker på Listhaug som hovedmotstander.

– Da vi gikk inn i 2025 – valgåret – så lå Arbeiderpartiet lavere på målingene enn nå. Og vi så at det dominerende partiet på høyresiden var Fremskrittspartiet. Da er det naturlig, sier statsministeren.

Frp-leder Sylvi Listhaug svarer fortsatt ikke tydelig på om hun er borgerlig statsministerkandidat. Foto: Geir Olsen / NTB

Listhaug: – Det blir spennende

Samtidig som Støre og Stoltenberg var på ferjetur på Vestlandet, var kvinnen de utpeker til statsministerkandidat på borgerlig side – Sylvi Listhaug – på valgkampoppdrag på Jessheim.

Hun sier det føles bra at det er rundt 100 timer til valget avgjøres.

– Det blir veldig spennende, så nå gjelder det bare å stå på for å få folk til å være enige med oss i å skifte ut regjeringen og sørge for et nytt flertall med et sterkt Frp, sier hun.

– Hvor lyst har du til å bli statsminister?

– Det jeg har lyst til, er å få et sterkt Frp. At vi skal få en ny regjering med Frp og Høyre. Og så har vi sagt at det er naturlig at det største partiet får statsministeren. Men det viktigste er politikken.

– Er du villig til å forhandle bort den posisjonen i bytte for noe annet?

– Vi har sagt veldig tydelig at vi mener at det er det største partiet som skal ha den posisjonen.

– Hvorfor er det så vanskelig å si at du gjerne blir statsminister, Erna Solberg har ingen problemer med det …

– Jeg synes det er veldig tydelig. Vi sier at vi ønsker Frp og Høyre i regjering, og at det er naturlig at det største partiet får statsministeren.