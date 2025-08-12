Stordalen og Reitan skrev under på avtale med regjeringen: – Et kinderegg!

Petter Stordalen skriver under på avtalen sammen med statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna (Ap). Bak til høyre: Ole Robert Reitan, og mellom Stordalen og Støre: konsernsjef Runar Hollevik i Norgesgruppen. Ole Berg-Rusten / NTB

– Dette er et kinderegg, sier Strawberry-eier Petter Stordalen til NTB.

Han forklarer:

– Det er under 100.000 unge som nå står utenfor arbeidslivet, og som vi har mulighet til å hjelpe inn. Det er åpenbart bra for den enkelte. Det er også fantastisk for bedriftene, og det er fantastisk for AS Norge. Et kinderegg.

Tirsdag var Stordalen på plass i Arendal for å underskrive en intensjonsavtale sammen med partene i arbeidslivet, regjeringen, en rekke brukerorganisasjoner og store virksomheter.

Blant dem som stilte opp, var de tre store aktørene dagligvarebransjen (Norgesgruppen, Reitan og Coop), hotellkjeden Strawberry, Ikea og ISS Norge, som blant annet driver med renhold og kantinedrift.

114.000 unge under 30 år er verken i jobb eller under utdanning, viste tall som Nav la fram fredag.

– Sannheten er jo at veldig mange av disse menneskene vil i jobb, sier Stordalen.

Mål om 30.000 flere i jobb

Regjeringen håper det nye «ungdomsløftet» vil bidra til å få flere ut av utenforskapet. Målet er at 30.000 flere under 30 år skal være i jobb innen 2030.

Gjennom avtalen forplikter partene seg til å jobbe sammen om å gi flere unge en mulighet for å få en jobb, skriver regjeringen i en pressemelding.

– Dette må jo være noe av det mest fornuftige vi som arbeidsgivere kan gjøre sammen med arbeidstakerorganisasjoner og regjeringen. Det er trepartssamarbeidet på sitt absolutt beste, sier Reitan-sjef Ole Robert Reitan til NTB.

Han mener det både er samfunnsnyttig og verdiskapende for fellesskapet at flest mulig bidrar.

– Vi har tusenvis av arbeidsplasser i vår bedrift som det er mulig å mestre med god innføring, uavhengig av hvilken start du har hatt på livet, sier han.

Brenna: – Trenger flere på laget

Dette er gullrekka og noen av de største arbeidsgiverne i Norge, oppsummerte arbeidsminister Tonje Brenna (Ap) da hun la fram den nye avtalen tirsdag.

– Med denne avtalen samler vi kreftene, slik at vi kan gjøre mer for dem som i dag står utenfor arbeidslivet, samtidig som næringslivet og offentlige virksomheter får bedre tilgang på arbeidskraft, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

Arbeidsminister Brenna vil gjerne ha flere virksomheter med og sender ut en åpen invitasjon til flere for å koble seg på.

– Mange arbeidsgivere er gode på inkludering og ser mulighetene i den enkelte, i stedet for å lete etter perfekte CV-er. Men vi trenger flere med på laget for å få enda flere unge inn i arbeid, sier hun.

Regjeringen har også lansert et nytt rekrutteringsprogram for å få flere unge inn i helse- og omsorgssektoren. Også dette programmet er en del av ungdomsløftet.

I statsbudsjettet for neste år vil regjeringen sette av 125 millioner kroner til rekruttering til helse og omsorg, samt 15 millioner kroner for å forsterke støtten for arbeidsgivere som deltar i ordningen.

Høyre: Lite nytt

Tiltakene er ikke mye å skryte av, mener Høyre.

– For et luftslott. Her er det lite nytt, men en haug av intensjoner og gamle forsøk, sier nestleder Henrik Asheim.

Han mener regjeringen har forverret situasjonen ved å droppe arbeidsorientert uføretrygd og kravet om at 5 prosent av alle nyansettelser i staten skulle forbeholdes mennesker med hull i CV-en eller funksjonsnedsettelser. I tillegg har de strammet inn reglene for bemanningsbransjen og midlertidige ansettelser – noe som var en vei inn i arbeidslivet for mange, framhever han.

– Høyre garanterer en arbeidsreform av Nav for å møte unge med aktivitet, ikke passivitet. Vi må gjøre det enklere for arbeidslivet å ansette unge mennesker med lite erfaring, ikke stenge dører inn i jobb med rigide regler, sier Asheim.

Tiltakspakke

På Navs nettside er det samlet en oversikt over ulike tiltak og ordninger som Nav tilbyr spesielt rettet mot unge. Målet er å gjøre det lettere for unge og arbeidsgivere å finne fram til støtteordningene.

Ungdomsløftet er en pakke av tiltak. Blant annet disse:

* forsøk med ungdomsprogram

* forslag om forsøk med skattefradrag

* forsøk med fireårig lønnstilskudd (starter sommeren 2026)

* mer fleksibelt opplæringstiltak som åpner for forberedende opplæring for voksne og lengre varighet for personer med nedsatt arbeidsevne som tar studiespesialisering før høyere utdanning

* mulighet for opplæringstiltak for 16–19 åringer som har behov for tilrettelagt fag- og yrkesopplæring

* nytt rekrutteringsprogram i omsorgssektoren

* bedre lavterskeltilbud og mer tilpassede tjenester for unge med sammensatte behov

Dette er et kinderegg sier hotelleier Petter Stordalen. Her sammen med Reitan-topp Ole Robert Reitan. Ole Berg-Rusten / NTB

Gruppebilde: Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna (Ap) sammen med de ulike aktørene som har underskrevet avtalen. Ole Berg-Rusten / NTB