Storbritannia: Russland risikerer direkte konfrontasjon med Nato

Russlands krenkelser av polsk og estisk luftrom medfører risiko for direkte konfrontasjon med Nato, advarer Storbritannias utenriksminister Yvette Cooper.

Russland risikerer å utløse en væpnet konfrontasjon med Nato, advarer Storbritannia utenriksminister Yvette Cooper etter krenkelsen av estisk luftform forrige uke.

NTB-Reuters
– Deres skjødesløse handlinger risikerer direkte, væpnet konfrontasjon mellom Nato og Russland. Alliansen vår er defensiv, men ikke innbill dere at vi ikke er klare til å forsvare Natos luftrom og territorium, sa Cooper i FNs sikkerhetsråd mandag.

– Om vi blir nødt til å konfrontere fly som oppholder seg i Natos luftform uten tillatelse, så gjør vi det, la hun til.

Estland meldte fredag at tre russiske MG-31-jagerfly tok seg inn i landets luftrom uten tillatelse og ble værende i tolv minutter. En drøy uke tidligere ble Polens luftrom krenket av mer enn 20 russiske droner, og noen av dem ble skutt ned av Nato-jagerfly.

Sikkerhetsrådet møttes om saken mandag. Også USA kom med en tydelig advarsel.

– Jeg vil bruke denne muligheten til å gjenta og understreke at USA og våre allierte vil forsvare hver tomme av Natos territorium, sa USAs nye FN-ambassadør Michael Waltz.

Russlands viseambassadør til FN sier det ikke er noen beviser for Estlands påstand og anklager europeiske land for løgn.

– Vi vil ikke delta i dette absurde teateret. Når dere bestemmer dere for å ta del i en serious diskusjon om europeisk sikkerhet, om skjebnen til vårt felles kontinent og om hvordan vi kan gjøre kontinentet framgangsrikt og trygt for alle, så er vi klare, sa Dmitrij Poljanskij.

