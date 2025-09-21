Storbritannia, Canada og Australia anerkjenner Palestina som stat

– Australias anerkjennelse av Palestina, som gjøres sammen med Canada og Storbritannia, er en del av et internasjonalt arbeid for en tostatsløsning, skriver den australske regjeringen i en uttalelse.

– Canada anerkjenner staten Palestina og tilbyr vårt partnerskap for å skape en fredelig framtid for både staten Palestina og staten Israel, sier Canada statsminister Mark Carney i en uttalelse.

Samtlige av landene varslet tidligere i år at de ville anerkjenne Palestina i løpet av høynivåuka i FNs hovedforsamling, som starter mandag. De tre landene er alle samstemte om at Hamas ikke kan være involvert i den palestinske staten.

Palestinas president Mahmoud Abbas kaller anerkjennelsen et steg i retning «varig fred».

Dager etter Trump-besøk

Storbritannias anerkjennelse kommer bare noen få dager etter at USAs president Donald Trump var på besøk.

I en felles pressekonferanse med den britiske statsministeren Keir Starmer, gikk Trump ut mot planene. Han har gjentatte ganger sagt at det er uaktuelt å anerkjenne Palestina.

– Jeg har en uenighet med statsministeren på det feltet. Det er en av våre få uenigheter, faktisk, sa Trump.

– Nærmere uavhengighet

Palestinas utenriksminister Varsen Aghabekian sier at anerkjennelsene er et steg mot palestinsk uavhengighet.

– Det er et skritt som bringer oss nærmere suverenitet og uavhengighet. Det vil kanskje ikke avslutte krigen i morgen, men det er et skritt fremover som vi må bygge videre på, sier hun.

En rekke andre land, deriblant Frankrike, Portugal og Belgia, har varslet at også de vil anerkjenne Palestina i løpet av hovedforsamlingen.

Israelsk motstand

Israels statsminister Benjamin Netanyahu sier derimot at en palestinsk stat vil true Israels eksistens. Han har varslet at Israel vil motsette seg anerkjennelsen av Palestina under FN-toppmøtet.

– Det internasjonale samfunnet kommer til å høre fra oss om denne saken i løpet av de kommende dagene, sier han.

Norge anerkjente staten Palestina i mai i fjor. Det ble gjort sammen med Spania, Irland og Slovenia. Over 140 land anerkjenner allerede Palestina.