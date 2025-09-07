Storberget med brannfakkel: – Vi trenger informasjonsplikt, ikke taushetsplikt 

Tidligere justisminister i Stoltenberg II-regjeringen, Knut Storberget, mener regjeringen Støre bør starte arbeidet med en ny bestemmelse om informasjonsplikt. Her er de to under lanseringen av Nasjonal sikkerhetsstrategi i Oslo tidligere i år. Foto: Lise Åserud / NTB

– Jeg mener vi så raskt som mulig bør starte arbeidet med å jobbe fram en ny lovbestemmelse som pålegger offentlige ansatte informasjonsplikt og ikke taushetsplikt overfor andre etater. Dette er særlig viktig i håndteringen av saker med unge kriminelle, sier Knut Storberget til Dagsavisen.

Onsdag skrev Dagsavisen at et titalls elever møter opp på skolen med fotlenke ved flere videregående skoler i Oslo denne høsten.

Verken lærerne eller skolen blir nødvendigvis informert i forkant. Nylig oppdaget en lærer ved en tilfeldighet at en elev hadde fotlenke. Ingen visste hvorfor.