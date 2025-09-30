Stor økning i ukrainske flyktninger

Mange ukrainske flyktninger registrerer seg for norsk politi på Nasjonalt mottakssenter i Råde, der UDI og flere andre aktører prøver å ta unna for de mange ankomstene. Arkivfoto: Javad Parsa / NTB

Ytterligere 200 plasser kommer i drift fra kommende mandag. De resterende plassene etableres i løpet av de neste tre ukene, skriver Utlendingsdirektoratet (UDI) i en pressemelding.

Den største endringen er knyttet til ukrainske menn i aldersgruppen 18–22 år, som nå kan forlate Ukraina lovlig. Mens det tidligere kom rundt 100 menn i denne aldersgruppen per måned, registrerte UDI over 700 i september alene.

Tilsvarende økning rapporteres også fra andre europeiske land.

For tiden er det over 800 beboere på det nasjonale ankomstsenteret på Råde i Østfold, i tillegg til 550 flere beboere i mottak rundt i landet enn det prognosene tilsier.

– UDI jobber fortløpende med å tilpasse vår kapasitet til behovet. Tilleggsplasser i eksisterende mottak er nettopp ment å benyttes til slike svingninger i ankomstene, og dette er også en billigere og mer bærekraftig løsning, sier direktør Heidi Bottolfs for mottak og retur i UDI i pressemeldingen.

UDI vil i første omgang benytte mottakene i Alta og Holmestrand, som har ledige plasser da de er under avvikling. Mottaket i Hurdal brukes som mellomstasjon før videre plassering.