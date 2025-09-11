– Stor fare for voldsspiraler

Den politiske aktivisten Charlie Kirk kaster MAGA-capser til publikum i Utah. Kort tid senere ble han skutt på scenen og drept. FOTO: Tess Crowley / AP / NTB

Den amerikanske konservative aktivisten Charlie Kirk ble onsdag skutt og drept under et arrangement ved et universitet i staten Utah.

– Det kan diskuteres om det har vært mange eller få attentat i USA. Historisk sett er det relativt få, men det er noen som har fått stor oppmerksomhet. Nå i det siste er det ingen presidenter som har blitt drept på veldig lenge, sier Hans Olav Lahlum til Dagsavisen.