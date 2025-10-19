Stopper all nødhjelp inn til Gaza: – Vi må tro at verden ikke vil tillate det

Håkon Jakob Røthing, leder for internasjonale operasjoner i Røde Kors, forteller at svært lite nødhjelp fikk lov til å slippe inn selv etter inngåelsen om våpenhvile. Søndag ble det bestemt at all nødhjelp skal nektes inngang. FOTO: Olav Andreas Saltbones

Søndag kveld ble det kjent gjennom israelske medier at all nødhjelp inn til Gazastripen stanses. Minst 33 personer skal være drept i Gaza etter flere israelske luftangrep søndag. Det melder Gazas sivilforsvar.

Den israelske hæren melder om to drepte soldater sør på Gazastripen søndag. Nærmere detaljer om hendelsen er så langt ikke kjent.

10. oktober ble det på overtid inngått en våpenhvileavtale mellom israelske myndigheter og Hamas. Avtalen er satt opp trinnvis med totalt 20 punkter.