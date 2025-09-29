Stopper all kollektivtransport i Oslo rett før Israel-Norge

11. oktober mellom klokka 17.00-17.15 vil det ikke være mulig å ta trikk eller t-bane i Oslo. Førerne streiker i solidaritet med palestinerne. FOTO: Beate Oma Dahle/NTB

Lørdag 11. oktober klokka 17.00 vil alle trikker og t-banetog i Oslo stå stille i et kvarter. Årsaken er en varsla politisk streik i regi av Oslo Sporveiers Arbeiderforening (OSA), med budskapet «Stans folkemordet, oljefondet ut av Israel».

– Det er for å vise solidaritet med befolkningen i Gaza og Palestina. Men det er også for å belyse det som skjer overfor norske politikere. Våre skattepenger, og vårt pensjonsfond, skal ikke bidra til okkupasjonsmakta Israel.

Det sier Sores Yuzer, nestleder i OSA, til Dagsavisen.

Sores Yuzer er nestleder Oslo Sporveiers Arbeiderforening. FOTO: Oslo Sporveiers Arbeiderforening

Ikke tilfeldig dato

OSA kjører linja i LO som ble vedtatt på LO-kongressen i mai, forteller Yuzer. Der slo LO fast at de vil «arbeide for at Norge tar initiativ til en internasjonal økonomisk boikott av Israel», og initiere eller bidra til «arrangementer for å støtte solidaritetsbevegelsen for palestinerne».

– Da tenkte vi at 11. oktober var en fin dag for å ha en politisk streik. Tilfeldigvis så var det fotballkamp den dagen, ler Yuzer, og fortsetter:

– Det tok litt tid før folk plukka opp det.

LO sentralt har gått ut og oppfordret alle sine medlemmer og tillitsvalgte om å ikke se på på landskampen i fotball mellom Norge og Israel, som skal spilles klokka 18.00 på Ullevaal Stadion, 11. oktober.

Flere markeringer fremover

Det er trikkene og t-banetogene som per nå ikke skal kjøre dette kvarteret.

– Så jobber vi for at vår klubb Fellesforbundet også blir med på streiken, gjennom Unibuss, sier Yuzer.

Han forteller at det i andre sammenhenger er vanskelig for OSA å arrangere politisk streik.

– Vanligvis er det opp mot et arrangement. Da skyter vi oss selv litt i foten, om vi har en politisk markering opp mot en demonstrasjon, for da kommer jo ikke demonstrantene til eller fra.

27. oktober skal LO sentralt holde markering utenfor Stortinget til støtte for palestinerne. LO i Oslo oppfordrer også alle sine tilsluttede foreninger, avdelinger og klubber til å gå ut i politisk streik onsdag 26. november.

