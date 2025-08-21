Stoltenbergs svarbrev sables ned i kontrollkomiteen: Arrogant

Høyres Peter Christian Frølich var mildt sagt lite imponert over Jens Stoltenbergs svarbrev. – Han lar glatt være å svare på selv enkle faktaspørsmål, mener han. Ole Berg-Rusten / NTB

I et elleve sider langt brev til komiteen svarer Stoltenberg på de åtte spørsmålene komiteen har stilt ham.

Men flere partier mener finansministeren knapt svarer på spørsmålene i det hele tatt.

– Dette er det mest arrogante svarbrevet jeg har lest i løpet av mine fire år som leder av kontroll- og konstitusjonskomiteen, sier Høyres Peter Frølich.

– I stedet for å svare på helt enkle faktaspørsmål, serverer finansministeren en langdryg belæring om forhold komiteen er godt kjent med, fortsetter han.

Vil vite hva Stoltenberg visste, og når han visste det

Kontrollkomiteen koblet seg på for å undersøke nærmere hva finansministeren visste om oljefondets investeringer i Israel etter at saken sprakk i mediene. Komiteen ba også Stoltenberg svare på hva han selv har gjort for å skaffe seg oversikt.

I brevet beskriver Stoltenberg detaljert ansvarsfordelingen mellom oljefondet og etikkrådet, og grensegangen opp mot Finansdepartementet. Han understreker flere ganger at Finansdepartementet ikke vurderer investeringer i enkeltselskaper.

Senest i begynnelsen av juni forsikret Stoltenberg i Stortinget at regelverket fungerte godt. Kontrollkomiteen lurte derfor på om han ga riktig informasjon da han uttalte seg i spørretimen.

– Jeg la i mine svar vekt på å få fram arbeidsdelingen i oppfølgingen av de etiske retningslinjene, skriver Stoltenberg i brevet. Han viste til at etikkrådet hadde gått gjennom fondets portefølje.

– Hensikten var å undersøke om det var selskaper med leveranser av våpen til Israel som kan omfattes av retningslinjene. Etter Etikkrådets vurderinger var det ingen slike selskaper i fondet, skriver han.

Venstre: Unngår systematisk å svare

Stortingsrepresentant og komitémedlem Grunde Almeland (V) oppsummerer svarbrevet som en generell redegjørelse av ansvarsfordelingen mellom Norges Bank og Etikkrådet – noe komiteen hadde kunnet finne selv på Finansdepartements nettsider, tilføyer han syrlig.

Han mener det kommer tydelig fram at Stoltenberg først og fremst er opptatt av å fraskrive seg ansvaret.

– Det er sjelden kontroll- og konstitusjonskomiteen opplever at en ansvarlig statsråd så systematisk unngår å svare på spørsmålene vi stiller, sier Almeland og legger til at brevet ikke bringer komiteen ett eneste skritt videre mot å konkludere.

Varsler nytt brev

Det ligger an til at kontrollkomiteen vil sende Stoltenberg enda et brev for å be ham svare mer utdypende.

Frølich sier han vil foreslå dette, og flere av de andre partiene har allerede varslet at de vil ha oppfølging. Gjennomgående mener de at komiteen ikke kan ta stilling til om feil er gjort på bakgrunn av svarene finansministeren leverer

– Brevet gir ikke noe grunnlag vi kan jobbe videre med. Når vi ikke får svar, kan vi heller ikke drive parlamentarisk kontroll. Det er ikke holdbart, sier komitélederen.

SV stiller seg bak at det blir en ny runde.

– Ut fra svarene virker det som Stoltenberg skyver Etikkrådet foran seg, sier partileder Kirsti Bergstø.

Vil ha svar på om regjeringen fulgte opp

Rødt akter å ta opp regelverket for investeringer på nytt så snart Stortinget åpner igjen.

– Dette er ikke lenger ansvarspulverisering, men ansvarskollaps. Selv ikke på direkte spørsmål fra Stortinget kan finansministeren svare på om de etiske retningslinjene har blitt fulgt, sier komitémedlem Seher Aydar.

Kontrollkomiteen valgte å innkalle medlemmene til et ekstraordinært møte i begynnelsen av august for å se på Stoltenbergs håndtering av oljefondets etiske vurderinger. Komiteens jobb er å kontrollere om regjeringen følger opp Stortingets vedtak.

I brevet stilte komiteen derfor flere spørsmål som handlet om hvorvidt regjeringen har fulgt opp anbefalinger i oljefondsmeldingen som Stortinget har stilt seg bak.

Frølich minner om grunnleggende maktbalanse

Frølich er tydelig på at kontrollkomiteen venter bedre svar neste gang.

– I mellomtiden håper jeg regjeringen kan realitetsorientere seg. Når de glatt lar være å svare selv på enkle faktaspørsmål fra komiteen, virker de å tro at de er hevet over de mest grunnleggende reglene i forholdet mellom storting og regjering. Det er de ikke, sier han.

Brev og svarbrev er første steg før komiteen eventuelt åpner en kontrollsak på et senere tidspunkt. Om det vil skje, avhenger av hvor fornøyd komiteen er med Stoltenbergs svar.