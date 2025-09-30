Stoltenberg vil ha Norge inn i EU

Jens Stoltenberg sier han er stor tilhenger av EU-medlemskap for Norge, men tror ikke at Kari og Ola Nordmann er med ham ennå.

Jens Stoltenberg (Ap) har vært Norges finansminister siden februar. Fra 2014 til 2024 var han Natos generalsekretær.

Innenriks

NTB
Publisert

– Jeg er stor tilhenger av EU. Jeg prøvde å overbevise nordmennene om å bli med i 1994, men vi tapte, sa Stoltenberg på sikkerhetskonferanse Warsaw Security Forum i Polen tirsdag, ifølge Aftenposten.

Finansministeren deltok i en panelsamtale og ble spurt om EUs rolle i den europeiske sikkerhetspolitikken og hvordan Norge kan integreres mer med unionen.

På spørsmål om Norge bør bli med i EU, understreket Stoltenberg at det norske folk har sagt nei til medlemskap to ganger.

– Jeg mener den beste måten å integrere med Den europeiske union på, er å bli med i Den europeiske union. Problemet er at du har demokratier, og at folk bestemmer. Det britiske folk var uenige, og de stemte for å forlate EU.

– Jeg er enig med deg, men hjelp meg med å overbevise nordmennene eller det britiske folk om det, sa han.

Stoltenberg tror ikke at Norge kommer til å bli EU-medlem med det første og pekte på at man må finne andre måter å samarbeide på. Statsminister Jonas Gahr Støre har flere ganger gjort det klart at det ikke er aktuelt å starte en ny EU-prosess for Norge nå.

Under konferansen fikk Stoltenberg prisen «Frihetens ridder» for sin innsats for å styrke frihet og demokrati i Europa, skriver Forsvarets forum. Prisen ble overrakt av USAs tidligere forsvarsminister Lloyd Austin.

(©NTB)

ap eu - den europeiske union eu-medlemskap frihetens ridder innenriks jens stoltenberg norge nyheter warsaw security forum
Powered by Labrador CMS