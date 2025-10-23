Stoltenberg var ikke til stede da Støre lovet gratis ferge

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) på ferjeturen sammen med finansminister Jens Stoltenberg (Ap) under rundturen på Vestlandet før stortingsvalget. Foto: Javad Parsa / NTB

– Gratis ferge skal det fortsette å være, sa statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) i et valgkampintervju til Øyposten 3. september.

Øyposten er lokalavis for Ryfylkeøyene i Rogaland.

Stoltenberg var med på valgkampturen til Rogaland, og flere har spurt hvorfor han ikke grep inn og korrigerte Støre da statsministeren lovet seg bort. Svaret har journalisten som intervjuet Støre.

– Fordi han ikke var der, forteller Øyposten-journalist Silje Talgø Klakegg til Klassekampen.

– Han var kun med på starten av intervjuet, sier hun.

Støres uttalelse kom etter at regjeringen den 21. august hadde holdt budsjettkonferanse hvor alle hovedlinjene for neste års statsbudsjett ble bestemt. Da Stoltenberg la fram budsjettet, ble det kjent at regjeringen gikk inn for å skrote ordningen om gratis ferge.

Klakegg forteller at hun ikke oppfattet det Støre sa som en løgn.

– Det ble sagt i forbifarten, som en naturlig del av en samtale. Jeg oppfattet det ikke i det hele tatt som at han prøvde å lyve for å få tak i noen ekstra velgere.

– Jeg har ikke peiling på hva han visste. Men han svarte så fort på det spørsmålet, og jeg gikk veldig fort videre til å snakke om valgkampen, sier Klakegg.

Etter massiv kritikk snudde Arbeiderpartiet onsdag og droppet det varslede budsjettkuttet.