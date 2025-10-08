Jens Stoltenberg holder på ideen om en partipolitisk bredt sammensatt skattekommisjon og sier nei til invitasjonen fra de borgerlige partiene om direkte forhandlinger om skatteforlik i Stortinget. Jonas Been Henriksen / NTB

Frp, Høyre, KrF og Venstre sa mandag til VG at de var klare for å forhandle fram et skatteforlik med regjeringen i Stortinget, og droppe Stoltenbergs forslag om å etablere en bredt sammensatt kommisjon først. Partiene listet opp flere krav for et forlik, blant annet at målet må være skattelettelser og at de mener et hurtigarbeidende utvalg vil være mer effektivt.

Invitasjonen blir møtt med avvisning av Arbeiderpartiets finanspolitiske talsperson i Stortinget, Tuva Moflag, og av finansminister Jens Stoltenberg selv.

– For oss er ikke kommisjonen et mål i seg selv. Målet er et skatteforlik, og å finne gode løsninger som kan stå seg over tid. Samtidig er vi klare på at vi mener en kommisjon er den beste veien til en bred enighet, skriver Stoltenberg i en epost til FriFagbevegelse onsdag.

-Beste måten å jobbe på

Moflag sier til samme avis at samarbeid i en kommisjon før behandling i Stortinget er nødvendig for å komme seg forbi skillelinjene i norsk politikk, og nå fram til et skatteforlik som kan stå seg over tid.

– Vi holder fast på at den beste måten å jobbe på, er å ha en kommisjon først og gå til Stortinget etterpå, sier Moflag.

De andre partiene på venstresiden reagerer på utspillet fra de borgerlige partiene. Rødts ferske finanspolitiske talsperson, Mímir Kristjánsson, sier til Dagens Næringsliv at han synes partienes selvtillit overfor regjeringen ikke står helt i stil med posisjonene de har oppnådd i Stortinget etter valget.

– Tror de har vunnet valget

– Ikke bare dikterer de hvordan regjeringen skal legge opp arbeidet, men også utfallet av forliket, sier Kristjánsson.

Både Rødt, SV og MDG sier de er klare til å diskutere mulighetene for et skatteforlik med regjeringen og de andre partiene. MDGs finanspolitiske talsperson, nestleder Ingrid Liland kaller utspillet fra de borgerlige partiene «litt komisk».

– De tror de har vunnet valget – det har de ikke, sier hun til DN.