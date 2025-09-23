Stoltenberg: Rettferdig fordeling avgjørende i et skatteforlik

Dersom partiene på Stortinget skal bli enige om hvordan det norske skattesystemet skal være, er finansministeren tydelig på hva som må ligge til grunn.

Finansminister Jens Stoltenberg sier til FriFagbevegelse at invitasjonen til de andre partiene om et skatteforlik står ved lag. Her fotografert da han holdt finanstalen om Norges økonomi under Arendalsuka i august i år.

– For oss er det avgjørende at vi samtidig diskuterer hvordan skattesystemet skal bidra til rettferdig fordeling, sier finansminister Jens Stoltenberg (Ap) til FriFagbevegelse.

Opposisjonen har vært mer åpne for å bli med i Stoltenbergs skattekommisjon etter valget, men Frps nestleder Terje Søviknes fortsatt skeptisk, melder E24.

Han likte ikke Stoltenbergs utkast til mandat tidligere i år og sier at mandatet må gi rom for å senke dagens skattetrykk hvis Frp – som ble nest største parti i valget – skal bli med på en skattekommisjon.

Frps nestleder Terje Søviknes er skeptisk til Stoltenbergs skatteforlik. Her fotografert på Frps landsmøte i mai.

Et skatteforlik må ha bred forankring i Stortinget, og hovedoppgaven er å se på hvilke grep som kan gjøre skattesystemet bedre tilpasset endringer og langsiktige utfordringer for norsk økonomi.

Stoltenberg sier til FriFagbevegelse at partiene i så fall skal diskutere flere elementer og ramser opp innretning og nivå på skatten, forutsigbarhet for næringsliv og husholdninger, samt tiltak for å øke produktiviteten.

Han sier at regjeringen har «et oppriktig ønske om å oppnå en bred enighet på Stortinget».

– Politiske kompromisser har ligget til grunn for noen av de viktigste retningsvalgene i7 samfunnet vårt. Pensjonsforlik, skatteforlik, forsvarsforlik, Ukraina-forlik og barnehageforlik, er eksempler på den norske tradisjonen med brede, tverrpolitiske forlik og vårt demokrati på sitt beste.

