Stoltenberg om oljefondmøter: Alvoret må være fullt ut forstått

Finansminister Jens Stoltenberg (Ap) møtte pressen i Finansdepartementet etter møtet med Norges Bank fredag. Møtet med ledelsen i Norges Bank finner sted etter at Aftenposten avslørte mandag at oljefondet i 2024 eide aksjer for 172 millioner kroner i et selskap som vedlikeholder israelske kampfly. Thomas Andersen / NTB

Finansminister Jens Stoltenberg (Ap) møtte fredag morgen sentralbanksjef Ida Wolden Bache og oljefondsjef Nicolai Tangen til en oppdatering om gjennomgangen. Det kom ingen konklusjon fredag, men det vil komme beslutninger tidlig neste uke, kunngjorde Stoltenberg etterpå.

– Det kan komme flere tiltak over tid. Det som kan gjøres raskt, må gjøres raskt., sa Stoltenberg til pressen etter møtet.

Han ville ikke si noe nærmere om hvilke tiltak som er aktuelle.

– Grunnen til at jeg ikke vil kommentere det, hvilke tiltak som er på menyen, er at da begynner man å tolke det som om det er dette vi kommer til å gjøre, sa han på spørsmål fra NTB.

Drøfter fondets mandat

Likevel trakk han blant annet fram oljefondets mulighet til å investere i selskaper som ikke står på Finansdepartementets handleliste som ett av temaene som er på bordet. Flere omstridte investeringer i Israel er nettopp i selskaper som ikke er på den såkalte referanseindeksen over selskaper fondet skal investere i.

– De har brukt sitt mandat til aktiv forvaltning til å kjøpe noen selskaper utenom indeksen, poengterte finansministeren.

Han bekreftet også at oljefondets bruk av eksterne forvaltere – blant annet tre israelske – og de konkrete enkeltinvesteringene blir problematisert i dialogen med Norges Bank og NBIM.

– Alle disse tingene har vært diskutert. Og mer enn det vil jeg ikke si om hva som kommer, sa Stoltenberg.

Både sentralbanksjefen og oljefondsjefen understreket ifølge Stoltenberg at de ser alvoret i situasjonen og ser behovet for raske tiltak.

Norges Bank opplyser til NTB at de har bedt om en fornyet gjennomgang av fondets investeringer i israelske selskaper og arbeidet med ansvarlig forvaltning.

– Vi er nå i gang med en grundig gjennomgang av dette. NBIM kommer tilbake med en oppdatering på sin pressekonferanse tirsdag neste uke, opplyser pressesjef Bård Ove Molberg i Norges Bank til NTB.

– Løpende vurderinger

Stoltenberg la vekt på at det vil bli flere møter og hyppig kontakt framover. Han la vekt på at det er viktig å få oversikt over om investeringene er i tråd med de retningslinjene som er fastsatt.

– Når det oppstår tvil om det, så må den tvilen fjernes, sa han. Finansministeren varslet at det vil bli gjort løpende vurderinger slik at det kan komme ytterligere tiltak også i ukene som kommer.

Debatten har rast etter at Aftenposten mandag avdekket at oljefondet i 2024 eide aksjer for 172 millioner kroner i et selskap som vedlikeholder israelske kampfly. Tirsdag krevde Stoltenberg at det gjøres en gjennomgang av pensjonsfondets investeringer i israelske selskaper og at det legges fram forslag til tiltak.

Målet nå var å få fram alvoret, samt å påse at det er nødvendig framdrift og tempo i gjennomføringen av tiltak, understreket Stoltenberg.

Vil se på eksterne forvaltere

Finansministeren bekreftet at bruken av eksterne forvaltere også vil bli tema for gjennomgang. Minst en av oljefondets to eksterne forvaltere i Israel eier aksjer i selskapet Bet Shemesh Engines, skrev E24 tidligere denne uka.

– De pengene som Norges Bank investerer, de er dels investert fra Norges Bank eller fra Pensjonsfondet, der de forvalter investeringene selv. Men en del settes også ut til andre finansinstitusjoner, meglerforetak, altså forvaltere, som da gjør investeringene. Og blant de temaene som har vært på bordet i møtene vi har hatt, sa han.

I tillegg ble enkeltinvesteringer diskutert på møtet. Både enkeltinvesteringen i Bet Shemesh Engines og andre selskap det har vært oppmerksomhet rundt, men også andre selskaper i Israel, redegjorde Stoltenberg.

Oljefondsjef Nicolai Tangen bekreftet at fondet kjøper seg opp i selskaper utenfor indeksen som fondet har fått fra Finansdepartementet.