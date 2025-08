Stoltenberg om oljefond-møte: – Viktig at ting skjer raskt

– Det er viktig at det skjer ting raskt, sa Stoltenberg (Ap) da han møtte pressen etter et møte onsdag med Norges Bank og Etikkrådet om oljefondets investeringer i israelske selskaper.

Oljefondet eide i 2024 aksjer for 172 millioner kroner i et selskap som vedlikeholder israelske kampfly, avslørte Aftenposten mandag kveld.

Finansminister Jens Stoltenberg (Ap) har bedt om umiddelbar gjennomgang av oljefondets investeringer etter mistanke om brudd på etiske retningslinjer knyttet til folkeretten.

Stoltenberg understreker at selv om fristen er satt til 20. august, ønsker han tiltak og avklaringer før dette hvis mulig.

Strenge etiske rammer

– Vi har nå fått et eksempel på at det kan være at retningslinjene ikke er fulgt, forklarer Stoltenberg. Han påpeker at oljefondet har noen av de strengeste etiske rammene blant statlige fond globalt.

Finansministeren forsikrer om at både israelske og ikke-israelske selskaper vil bli gransket. Målet er å rydde opp og fjerne all usikkerhet rundt fondets investeringspraksis.

– Vi er opptatt av å trekke oss ut av selskapene som medvirker til brudd på folkeretten, det kan være israelske selskaper, men det kan også være selskaper som ikke er israelske.

– Jeg har ansvaret

– Vi var blant de første vestlige landene som anerkjente staten Palestina, understreker Stoltenberg.

Han understreker at det er en grusom krig i Gaza der sivile drepes, og at det er tydelige retningslinjer fra Finansdepartementet om at pensjonsfondet ikke skal investere i selskaper som medvirker til brudd på folkeretten.

– Nå er det også tvil om det, og da er det viktig at vi får en avklaring og fjerner den tvilen. Jeg er også opptatt av å understreke at det er jeg som har ansvaret for forvaltningen, sier Stoltenberg.

Demonstranter utenfor Statsministerens kontor

Stoltenberg møtte pressen utenfor Statsministerens kontor og på den andre siden av sperringene hadde en mindre gruppe demonstranter samlet seg. Mens finansministeren svarte på spørsmål fra journalistene, ropte demonstrantene slagord gjennom en ropert.

– Jonas, ta ansvar! og Ingen massakre med våre penger! var blant utsagnene som ble ropt. Demonstrantene krevde også at oljefondet skulle trekkes ut av Israel. En av demonstrantene ropte spesifikt: Jens, ta ansvar, dette er på din vakt!

Som reaksjon på protestene sa Stoltenberg:

– Det er dypt sjokkerende og grusomt det som skjer på Gaza. Det er sivile som blir drept, det er lidelse, og det har pågått lenge. I tillegg til det er det en ulovlig okkupasjon av Vestbredden, okkupert land. Derfor er det så viktig at vi ikke investerer i selskaper som medvirker til brudd på folkeretten.

(NTB)