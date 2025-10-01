Stoltenberg om KI og droner i krig: – Det haster å gjøre mer

Tidligere generalsekretær i Nato, Jens Stoltenberg med sin nye bok, «På min vakt», en uke før lansering. FOTO: Jonas Been Henriksen / NTB

– Før hadde vi artilleri, nå har vi droner, slo Jens Stoltenberg fast under en internasjonal pressekonferanse hos Gyldendal forlag onsdag.

Der var Norges finansminister for å lansere boka om sine ti år som Nato-sjef, «På min vakt», som Aftenpostens anmelder har kalt «overraskende dristig».

Med dagens trusselbilde, i lys av krigen Russland fører mot Ukraina og en eskalering i antall droneobservasjoner i Nato-land de siste ukene, ble forholdet til Russland og europeiske lands sikkerhet naturlig nok et tema. Medier fra en rekke land var representert i salen og på videooverføring av pressekonferansen.