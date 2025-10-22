Stoltenberg om budsjettbråket: – En alvorlig feil

– Det er en alvorlig feil at det ble sagt ting som ikke ble fulgt opp i budsjettet. Da er det viktig å gjøre to ting: Det ene er å beklage, det har vi gjort, og det er noe jeg selvfølgelig er helt enig i. Men enda viktigere enn å beklage er jo at vi også retter opp og rydder opp, sa Stoltenberg til pressen onsdag.

Finansministeren ville ikke gå inn på det han kalte omstendelige og grundige budsjettprosesser, men sa likevel at «man skal ikke ha mye fantasi for å skjønne at kutt normalt kommer fra Finansdepartementet».

– Det som er det aller viktigste er at det ikke har fungert, at det har vært feil, at det har blitt sagt ting som ikke skulle vært sagt, at det har vært lovet ting som ikke har blitt fulgt opp.

På spørsmål om kuttforslagene kom fra finansdepartementet, svarte Stoltenberg:

– Jeg mener det er helt feil å gå inn på alle de veldig omstendige og grundige budsjettprosessene som pågår i en regjering før det endelige budsjettet er over.

Opposisjonsleder Sylvi Listhaug (Frp) er ikke nådig i sin kritikk av Stoltenberg.

– Det er helt absurd at finansminister Jens Stoltenberg, som er ansvarlig for regjeringens budsjettforslag, har skygget banen de siste dagene og reist på ferie for å lansere sin egen bok. Jeg forventer at mediene nå tar tak og utfordrer Stoltenberg direkte om statsbudsjettet, sier hun til VG.