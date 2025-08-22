Stoltenberg og Vedum utelukker arveavgift

Flere av Aps mulige støttepartier har tatt til orde for en arveavgift eller arveskatt i ulik form, noe Stoltenberg setter foten klart ned for.

– Det er ikke aktuelt for Arbeiderpartiet å innføre arveavgift. Arbeiderpartiet går tvert imot til valg på et løfte om at arveavgiften ikke skal gjeninnføres, sier han.

Høyre-leder Erna Solberg advarte fredag om at Ap kan måtte samarbeide med SV, Rødt og MDG, som i ulik form vil gjeninnføre arveskatten. Den ble fjernet av Solbergs regjering i 2014.

– Arbeiderpartiet forsøker å utstede en garanti om at det ikke skal skje en total økning i beskatningen for verken bedrifter eller privatpersoner. Og så skal de altså samarbeide med MDG, Rødt og SV, som alle i fellesskap ønsker å innføre arveavgift igjen, påpeker Solberg.

Stoltenberg utelukker nå altså dette. Også Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum kom med en lignende garanti fredag. Han sa at partiet ikke kan støtte et rødgrønt flertall om det skal innføres arveavgift.

– Da bryter vi, sa Vedum til NTB.

– Det kan vi gi en garanti på. Det blir ikke et flertall for statsbudsjett. På såkalt rødgrønn side blir det ikke flertall uten oss, for vi vil uansett ligge på vippen i Stortinget, sa han videre.

SV: Viktig grep

SV-leder Kirsti Bergstø sier hun er glad det kommer debatt om spørsmålet, og at det trengs en debatt om hvordan forskjellene kan reduseres.

– SV ønsker en arveskatt som treffer de som har aller mest, ikke vanlige folk, dette er et viktig grep for å minske ekstrem ulikhet, sier hun til NTB.

– Så blir det interessant å høre hva alle partier, inkludert Ap og Sp, har for å ta tak i det store problemet økende forskjeller utgjør, sier Bergstø videre.