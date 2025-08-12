Stoltenberg må svare Stortinget om hva han visste om oljefondets investeringer

Finansminister Jens Stoltenberg må svare på hvordan han har holdt Stortinget orientert om oljefondets investeringer. Foto: Amanda Pedersen Giske / NTB

Komiteen drøftet saken på et ekstraordinært møte tirsdag. Det var en samlet komité som stilte seg bak brevet med flere kritiske spørsmål til Stoltenberg.

Flere partier varslet allerede forrige uke at de vil ha en nærmere gjennomgang av den informasjonen som Stortinget har fått underveis når det er stilt spørsmål om investeringene i selskaper knyttet opp til Israels krigføring på Gaza.

Må svare på åtte spørsmål

Stoltenberg får frist til neste torsdag – 21. august – med å svare. Midt i valgkampen må finansministeren da svare åtte spørsmål. Blant annet disse:

Hva slags informasjon har han hatt og siden når om selskapene i oljefondets portefølje som kan ha medvirket til folkerettsbrudd på Gaza?

Hva har han gjort for å skaffe seg informasjon om disse selskapene?

Mener han at han ga riktig og tilstrekkelig informasjon til Stortinget 14. mai om investeringer i selskaper som produserer eller vedlikeholder våpen brukt i krigen?

Det vises til oljefondsmeldingen fra 2021. Flertallet gikk inn for retningslinjer som gjelder utelukkelse av selskaper. Der ble det beskrevet at «våpen» også omfatter ammunisjon og militær materiell. Det sentrale er bruken og konsekvensene for sivile, påpeker komiteen. Hva har regjeringen gjort for å sikre at vedtaket følges opp i tråd med retningslinjene?

Hvordan har Finansdepartementet fulgt opp anbefalingen om at det opprettes et hurtigløp for å stenge ute selskaper som åpenbart bryter med reglene?

Frp: Dårlig politisk håndverk

SV, Rødt og Venstre erklærte raskt at de hadde flere spørsmål til Stoltenberg etter at saken sprakk forrige uke. Også Høyre varslet at de så behov for at saken ble bedre belyst, men ville først diskutere de nøyaktige formuleringene i møtet.

Arbeiderpartiet bekreftet at de også stilte seg bak brevet.

– Vi ville se på formuleringene først, men vi var enig i at det er spørsmål det kan være nødvendig å få svar på, sier Frode Jacobsen.

Når Stortinget har vedtatt retningslinjer, så skal disse følges, understreker Fremskrittspartiets Carl I. Hagen. Regjeringen har begynt å bli «veldig slappe», beskriver han.

– Det er alvorlig når de ikke er oppmerksomme på å følge opp det Stortinget har vedtatt. Det er dårlig politisk håndverk fra Støre og Stoltenberg, mener Hagen.

SV: Viktig at Stortinget får svar

SV, som først tok initiativet til brevet, er glad for at det er enighet i komiteen om behovet for mer informasjon. Det har ikke manglet på røde flagg og advarsler, sier partileder Kirsti Bergstø.

– Den siste uka har det blitt klart for alle at finansministeren ikke har hatt kontroll over oljefondets investeringer i Israels folkerettsbrudd. Det er finansministerens ansvar å sikre at vi forvalter våre midler på en forsvarlig måte, og i tråd med de føringene Stortinget har gitt. Derfor er det viktig at Stortinget får svar på hvordan det ansvaret er fulgt opp, sier hun.

Brevet er første skritt på veien til en mulig kontrollsak. Komiteen avventer nå svarene fra Stoltenberg før de avgjør om saken skal følges opp ytterligere.

Rødt ville i utgangspunktet at Stortinget innkaller til et ekstraordinært møte, noe partiet fortsatt ønsker. Men fremfor alt er det viktig å få utdypende informasjon om hva som har skjedd, mener stortingsrepresentant Seher Aydar. Det er åpenbart at systemet som skal sikre de etiske retningslinjene, ikke etterleves, mener hun.

– Etter flere år med pekelek har jeg liten tro på at Finansdepartementet ordner opp i dette i lukkede rom. Her må alle kortene på bordet, og Stortinget må vedta ny løsning for hvordan vi sikrer at oljefondet ikke fortsetter å investere i folkerettsbrudd, sier Aydar.