Stoltenberg: – Jo, det går an å bli rik i Norge

Jens Stoltenberg talte på folkemøte utenfor et kjøpesenter på Gjøvik. Foto: Helge Rønning Birkelund

Partiene på høyresiden snakker mye i valgkampen om hvor dårlig det går med Norge.

Det blir hevdet at norsk økonomi er i dårlig stand, og at skattesystemet er en belastning for norske bedrifter og hindrer vekst.

Sylvi Listhaug (Frp) og Erna Solberg (H) har begge uttrykt sterk bekymring for hvordan dagens politiske kurs påvirker næringslivet og verdiskaping i Norge.

De hevder dette gjør det vanskeligere å tjene penger i Norge.

Begge mener den sittende regjeringen skaper usikkerhet og svekker tilliten i næringslivet.

De peker på økende skatter og mer byråkrati som hindringer for vekst og investeringer.

Flere dollarmilliardærer

Samtidig blir det stadig flere superrike i Norge, sammenlignet med mange andre land i Nordvest-Europa. Det kunne FriFagbevegelse nylig slå fast.

For å være dollarmilliardær, må man ha en formue på minst én milliard dollar – det vil si rundt 10 milliarder norske kroner. Norge har flere dollarmilliardærer per innbygger enn mange andre land i regionen.

Faktisk er det bare Sveits og Sverige som har flere dollarmilliardærer per innbygger enn Norge.

– Norge er et land med gode forhold for å bli gründer, starte virksomheter og lykkes i næringslivet. Det er positivt, sier finansminister Jens Stoltenberg (Ap) til FriFagbevegelse.

Vi møtte ham tirsdag ettermiddag på et folkemøte i Gjøvik, Innlandet.

Mantraet til landets finansminister var trygghet i en urolig tid.

Bidra til fellesskapet

Selv om det går bra og forholdene ligger godt til rette for å starte virksomheter, er det også viktig at vi har et skattesystem som bidrar til fellesskapet, poengterer han.

– Vi har et mer rettferdig skattesystem enn mange andre land. Men det kan også bli bedre. Derfor har vi invitert til et bredt skatteforlik for å gjøre skattesystemet både mer rettferdig og stabilt over tid, sier Stoltenberg.

For fem måneder siden tok finansministeren kontakt med Sylvi Listhaug i fortrolighet for å ta initiativ til en bredt forankret politisk skattekommisjon.

Målet var å skape større forutsigbarhet i skattesystemet for både bedrifter og husholdninger, og å vurdere to alternativer: ett med uendret skattenivå og ett med lavere samlet skatt og avgifter. Listhaug sa imidlertid tvert nei.

Begrunnelsen for avslaget var at hun mente «Arbeiderpartiets politikk» skulle ligge til grunn for kommisjonen. Dette avviser Stoltenberg på det sterkeste.

Senere har han gjentatt ønsket – uten å få respons fra de borgerlige partiene.

Ikke så dårlig

Stoltenberg mener det ikke står så dårlig til med norsk næringsliv som de borgerlige partiene hevder. Tvert imot går det bra, mener han.

– Det vil alltid være næringsdrivende og gründere som sliter, særlig i perioder med økonomisk uro. Men samlet sett går det bra i norsk økonomi. Vi fikk jo tall sist fredag som viste vekst i antall arbeidsplasser i Norge. 79 prosent av dem kom i privat sektor. Det er et tegn på at det går bra i norsk økonomi. Det skal vi være glade for, sier han, og kommer med en oppfordring til sine politiske motstandere:

– Høyresiden må slutte å snakke ned norsk økonomi. Det går bedre enn de sier. Det går an å bli rik i Norge – og det er heller ikke noe galt i å bli rik, mener Jens Stoltenberg.