Stoltenberg: Jeg er motivert til å fortsette

Jens Stoltenberg er klar for å fortsette som finansminister, men vil ikke si hvor lenge han blir i vervet.

– Jeg er veldig motivert til å fortsette som finansminister i denne regjeringen. Samtidig er det slik at i politikken vet man aldri helt sikkert når det er slutt. Jeg har evigheten som perspektiv og er beredt på at det kan skje ting på kort varsel.

På spørsmål på om han blir værende ut den neste stortingsperioden på fire år, svarer Stoltenberg:

– I mitt politiske liv har det aldri vært sånn at jeg har visst helt sikkert hva jeg gjør så mange år fram i tid. Men jeg er beredt, klar og motivert, og jeg er finansminister i regjeringen som fikk tillit i dette valget.

Han vil ikke si at om det var «Jens-effekten» som sikret Arbeiderpartiet valgseieren.

– Det har vært en innsats fra tusenvis av valgmedarbeidere. Jeg er glad jeg var en del av laget som bidro til at Arbeiderpartiet vant valget.

Stoltenberg sier han er glad for at han ble spurt om å være en del av Arbeiderparti-regjeringen.

– Jeg hadde helt andre planer i februar og angrer ikke et sekund på at jeg sa ja. Det er meningsfylt å være finansminister og tilbake norsk politikk, sier han.

Klimademonstranter møtte opp ved Finansdepartementet da Jens Stoltenberg møtte pressen.