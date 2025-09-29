«Kan vi sparke dem ut? Kan Norge heller ha en svensk modell hvis de ikke betaler», spurte Trump ifølge Stoltenberg på Nato-toppmøtet i juli 2018. Geert Vanden Wijngaert / AP / NTB

På et møte i Det hvite hus 17. mai 2018 spurte Trump: «Kan vi sparke dem ut? Kan Norge heller ha en svensk modell hvis de ikke betaler?»

Norge brukte på dette tidspunktet kun 1,6 prosent av BNP på forsvar – godt under Natos mål på 2 prosent. USA brukte til sammenligning 3,4 prosent av et mer enn 36 ganger så stort BNP.

«Det var forretningstankegangen som slo igjennom. Hvis Norge ikke var villig til å betale for «fullt Nato», så burde de kanskje heller gå for et «halvt Nato», en løsere tilknytning à la den Sverige hadde. Hvis du vil ha 100 prosent dekning, så må du betale hele forsikringspremien. Slik var logikken hans», skriver Stoltenberg i boka ifølge TV 2.

Fryktet Nato-kollaps

I boken, som tar for seg Stoltenbergs ti år som Nato-sjef fra 2014 til 2024, beskriver han også dramatiske scener fra Nato-toppmøtet i juli 2018, der han fryktet alliansens kollaps.

«Dette kan bli møtet der Nato går til grunne, tenkte jeg. Det skjer på min vakt», står det i boken.

«Det var det mest dramatiske møtet i min tid som Nato-sjef.», skriver han videre.

Trump truet med at USA kunne forlate alliansen hvis ikke de europeiske landene økte sine forsvarsbudsjetter kraftig.

«To prosent er så lite. Dere må sikte mot fire prosent hvis dere vil ha ordentlig beskyttelse».

Toppmøtet endte til slutt med en skjør «våpenhvile».

Skammet seg over Trump

Ifølge VG er boken rik på detaljer, ikke minst fordi Stoltenberg som Nato-sjef tok jevnlige notater, som mye av boken er bygget på. Det inkluderer en rekke av Trumps tabloide høydepunkter. I notatene fra 11. juli 2018 beskrives blant annet 11. juli, en frokost med Trump og utvalgt presse til stede, bare noen timer før Nato-toppmøtet skulle begynne i Brussel.

Trump og Stoltenberg spiser frokost sammen, hvor utvalgt presse var invitert til å høre et par minutters innlegg fra de to. Foran verdenspressen blir Stoltenberg – og Norge – utsatt for flere angrep fra Trump.

Trumps forsvarsminister Jim Mattis sa etter møtet at han skammet seg over Trumps opptreden under frokosten.

Farens bortgang

I boka beskrives også Thorvald Stoltenbergs bortgang og omstendighetene rundt. I et intervju med VG sier Jens Stoltenberg at han opplevde at farens siste gave til ham var at han ventet med å dø til sønnen rakk hjem fra Nato-toppmøtet.

– Da han ringte og ba meg komme hjem, skjønte jeg at det hastet. Jeg fikk ombooket billetten og rakk hjem. Jeg er så glad for at jeg fikk de timene med ham, sier Jens.

Faren sovnet stille inn dagen etter at sønnen hadde kommet hjem, og de fikk snakket sammen.

«Thorvald hadde holdt fast i livet til vi to kunne møtes en siste gang.»

Bred omtale av statsledere

I en kommentar skriver DN at Stoltenberg skriver godt og oppsiktsvekkende åpenhjertig. Det er dramatisk og gjør ekstra inntrykk når Stoltenberg forteller.

Han beskriver jobben som Nato-sjef, der han måtte tone konflikt ned, virke samlende, men handle når alliansen er truet av havari. I tillegg til Trump blir også Emmanuel Macron, Russlands president Vladimir Putin og hans utenriksminister Sergej Lavrov omtalt, i tillegg til statsledere fra Ukraina, Tyrkia og Tyskland samt tidligere presidenter Barack Obama og Joe Biden

– Verdens toppledere vil sluke boken, skriver DN.

Stoltenberg skriver for øvrig ikke om Donald Trumps nye presidentperiode. Boken avrunder 1. oktober i fjor, da han gikk av som generalsekretær i Nato.