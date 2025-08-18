Stoltenberg har fått oljefond-svar: – Gode redegjørelser

Finansminister Jens Stoltenberg og oljefondsjef Nicolai Tangen under et arrangement i Arendal i forrige uke. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

– Norges Bank og Etikkrådet har levert grundige og gode redegjørelser, og tiltakene som nå varsles, er viktige for pensjonsfondet, sier finansminister Jens Stoltenberg (Ap) i en pressemelding.

Han møter pressen rundt klokka 13.30 mandag for å fortelle mer om innholdet i brevet han har fått.

Finansministeren ga for to uker siden Norges Bank og Etikkrådet 15 dager på seg til en gjennomgang av investeringene i israelske selskaper og eventuelle tiltak Norges Bank mener er nødvendige.

Bakgrunnen var avsløringer i Aftenposten om at oljefondet hadde investert i et selskap som vedlikeholder israelske kampfly. Siden den gang har oljefondet erkjent at de feilvurderte selskapet.

– Vi må erkjenne at det har fremkommet informasjon vi burde ha fanget opp, sa oljefondsjef Nicolai Tangen på en pressekonferanse i Arendal i forrige uke.

Fondet har også solgt seg ut av ytterligere ti israelske selskaper basert på egne risikovurderinger i etterkant av avsløringene.

Finansdepartementet opplyser at Norges Bank og Etikkrådet i brevet har gjort en fornyet gjennomgang av fondets investeringer i israelske selskaper og arbeidet med å følge opp mandatet og de etiske retningslinjene. De har også vurdert eventuelle nye tiltak.