Stoltenberg dro på bokturné midt i budsjettstormen
Mens det har stormet rundt statsbudsjettforslaget som finansminister Jens Stoltenberg (Ap) la fram forrige uke, har han vært på reise og promotert sin egen bok.
Finansministeren dro av gårde fredag, og har siden vært innom både London og Frankfurt for å promotere boken, skriver E24. Tirsdag er han i Stockholm. Statsbudsjettforslaget ble lagt fram på onsdag.
– Fra fredag har han vært på en lenge planlagt reise for å lansere boken sin, og hatt en rekke offentlige opptredener i den forbindelse, skriver statssekretær Sissel Kruse Larsen i en epost til E24.
Statssekretæren, som er med Stoltenberg på turné, har også ferie.
E24 skriver at Stoltenberg har tatt ut noen feriedager for å promotere boken sin «På min vakt». Boken handler om finansministerens tid som generalsekretær i Nato mellom 2014 og 2024.
Samtidig har det stormet friskt rundt Stoltenbergs forslag til statsbudsjett, der regjeringen blant annet fjerner ordningen med gratis ferje og kutter i ordningen med sletting av studiegjeld i distriktene.
Stoltenberg returnerer til Oslo tirsdag, men stiller likevel ikke i spørretimen i Stortinget onsdag for å svare på spørsmål om budsjettet. Det er første gang på ni år at verken statsministeren eller finansministeren møter.
– Representanter for regjeringen er alltid til stede i Stortingets spørretime, og det går på omgang mellom statsrådene. Onsdag er det justis- og beredskapsminister Astri Aas-Hansen og arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng som stiller. Statsministeren og finansministeren vil stille i spørretimen senere i høst, sier statssekretær Kristoffer Thoner ved Statsministerens kontor til NTB.
Thoner opplyser til E24 at statsministeren var orientert om Stoltenbergs reise på forhånd.