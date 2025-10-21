Stoltenberg dro på bokturné midt i budsjettstormen

Finansminister Jens Stoltenberg (Ap) la fram et budsjettforslag sist onsdag som har fått mye kritikk. Gorm Kallestad / NTB

Finansministeren dro av gårde fredag, og har siden vært innom både London og Frankfurt for å promotere boken, skriver E24. Tirsdag er han i Stockholm. Statsbudsjettforslaget ble lagt fram på onsdag.

– Fra fredag har han vært på en lenge planlagt reise for å lansere boken sin, og hatt en rekke offentlige opptredener i den forbindelse, skriver statssekretær Sissel Kruse Larsen i en epost til E24.

Statssekretæren, som er med Stoltenberg på turné, har også ferie.

E24 skriver at Stoltenberg har tatt ut noen feriedager for å promotere boken sin «På min vakt». Boken handler om finansministerens tid som generalsekretær i Nato mellom 2014 og 2024.

Samtidig har det stormet friskt rundt Stoltenbergs forslag til statsbudsjett, der regjeringen blant annet fjerner ordningen med gratis ferje og kutter i ordningen med sletting av studiegjeld i distriktene.

Stoltenberg returnerer til Oslo tirsdag, men stiller likevel ikke i spørretimen i Stortinget onsdag for å svare på spørsmål om budsjettet. Det er første gang på ni år at verken statsministeren eller finansministeren møter.

– Representanter for regjeringen er alltid til stede i Stortingets spørretime, og det går på omgang mellom statsrådene. Onsdag er det justis- og beredskapsminister Astri Aas-Hansen og arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng som stiller. Statsministeren og finansministeren vil stille i spørretimen senere i høst, sier statssekretær Kristoffer Thoner ved Statsministerens kontor til NTB.

Thoner opplyser til E24 at statsministeren var orientert om Stoltenbergs reise på forhånd.