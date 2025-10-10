– Stillheten betyr ikke at Trump har glemt det

USAs president Donald Trump skapte uro med sine uttalelser om Canada og Grønland tidligere i år. Foto: Evelyn Hockstein / Reuters / NTB

Forholdet mellom USA og Canada kom under sterkt press tidligere i år, da Justin Trudeau fortsatt var statsminister. USAs president Donald Trump kom med flere uttalelser om at Canada burde bli del av USA.

Trump, som også har et uttalt ønske om å «ta» Grønland, kalte Canada den 51. delstaten (til USA) og omtalte daværende statsminister Trudeau som guvernør, ifølge NTB.

Gunhild Hoogensen Gjørv. Foto: Jørn H. Skjærpe

Siden i sommer har det imidlertid blitt ganske stille om både Canada og Grønland fra Trump, selv om Trump spøkte med 51. delstat-uttalelsen i både en tale og et møte med canadiernes statsminister Mark Carney nylig, ifølge BBC og CBC.

– Men jeg tror ikke stillheten betyr at Trump har «glemt» det, sier professor og Canada-ekspert Gunhild Hoogensen Gjørv til Dagsavisen.

Hun er professor i sikkerhetsstudier og geopolitikk ved Universitetet i Tromsø (UiT).

Tettere bånd til Europa?

Gunhild Hoogensen Gjørv, som selv vokste opp i Canada og besøkte familie der senest i august, viser til en uttalelse fra Mike Sfraga, USAs tidligere Arktis-ambassadør.

Han uttalte seg nemlig om Canada og Trump under Arctic Security Conference i Oslo nylig. Sfraga sa at når en president har uttalt noe slik (som med Canada som USAs 51. delstat, journ.anm.), må man ta det på alvor.

– For selv om Trump ikke sier noe om dette temaet akkurat nå, betyr det ikke at det er glemt. Men akkurat nå er Trump tilsynelatende mer opptatt med andre ting, sier Gjørv.

Canadas statsminister Mark Carney og USAs president Donald Trump i et møte i Det hvite hus nylig. Foto: Evan Vucci / AP / NTB

– I Trumps første periode som president, uttalte han at han ville ha Grønland. Så ble det stille, og det skjedde ikke noe mer. Nå ser vi en lignende utvikling. Men blir det annerledes denne gangen, med Grønland og Canada?

– Trump er så vanskelig å forutse, men jeg mener Canada burde bruke denne «stille perioden» til å styrke seg. Dette er tiden for å forsterke forbindelsene til Europa, for eksempel, mens Trump er opptatt med andre ting, svarer professoren.

– Canadas regjering er veldig interessert i å få et tettere samarbeid med Europa. Derfor bør de gjøre noe med det nå, i stedet for at man tenker «det er blitt stille fra Trump, da kan vi bare slappe av og slippe å tenke på det», fortsetter Gjørv.

– Ikke i min levetid



– Norges forsvarssjef Eirik Kristoffersen har uttalt at Grønland «ikke blir amerikansk i min levetid». Tenker du det samme om Canada?

– Jeg ser ikke for meg at Canada forsvinner inn i USA i min levetid, nei, sier hun smilende.

Gjørv tror heller ikke det er USAs interesse å presse Canada såpass mye.

– USA må i praksis erobre Canada for at landet skal bli USAs 51. delstat, og det finnes det ikke støtte for i det hele tatt. Det har det aldri gjort. Kulturen i Canada skiller seg ganske tydelig fra den amerikanske.

Canada- og Arktis-ekspert Gunhild Hoogensen Gjørv, her under et foredrag for norske journalister på reise med Barents Press denne uken. Foto: Jørn H. Skjærpe

– Trump har uttalt at det går «en kunstig linje» mellom USA og Canada på kartet?

– Vel, den «kunstige linjen» har vært der lenge. Du kan ikke bare viske vekk anerkjente grenser. Trump liker å spille den store maktrollen, men han får en god del motstand, sier UiT-professoren.

Canadas statsminister Mark Carney sa i sommer at landet ikke er til salgs i et møte med Trump i Det hvite hus.

– Aldri si aldri, svarte Trump da.

